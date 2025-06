Influencer casi pierde el cabello al usar una batidora por grabar un tiktok: “Lo que no te mata, te deja pelona”

Millones reaccionan al accidente de Natalia Sarahí, quien ahora promueve mayor precaución en la cocina tras su susto en redes. (TikTok / @natalia.sarahii)

Una experiencia cotidiana en la cocina se transformó en un momento de riesgo para la influencer mexicana Natalia Sarahí, reconocida en TikTok como @natalia.sarahii, luego de que un descuido con su batidora eléctrica provocara un incidente que puso en peligro su seguridad física.

El percance ocurrió mientras Natalia grababa un video en tono ligero, sin percatarse de que uno de sus mechones de cabello colgaba cerca del electrodoméstico. Al encender la batidora, el cabello fue rápidamente succionado por las aspas giratorias, generando un tirón brusco que la hizo gritar de dolor. Por fortuna, Natalia reaccionó a tiempo y logró apagar el aparato antes de que la situación escalara.

Lejos de ocultarlo, la joven decidió publicar el momento en su cuenta de TikTok, acompañado de un mensaje que combinaba humor con un tono de advertencia: “Lo que no te mata, te deja pelona”, escribió en la descripción del video. La publicación se volvió viral en cuestión de horas, acumulando más de cinco millones de reproducciones, miles de comentarios y una amplia discusión sobre seguridad doméstica.

Las reacciones del público fueron diversas. Mientras algunos usuarios expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo, otros aprovecharon la situación para compartir memes, chistes y videos de situaciones similares. También hubo quienes ofrecieron recomendaciones útiles, como recoger el cabello antes de cocinar o evitar el uso de accesorios sueltos cerca de maquinaria eléctrica.

La tiktoker mexicana reflexiona tras sufrir un tirón de cabello con una batidora eléctrica mientras grababa un video en casa. (TikTok / @natalia.sarahii)

Días después del incidente, Natalia publicó un segundo video donde reflexionó sobre lo ocurrido y respondió a los comentarios. En él, reconoció su error al no tomar precauciones básicas al manipular la batidora y agradeció a quienes le enviaron mensajes constructivos. “Sé que fue una imprudencia, y aunque lo tomé con humor, también aprendí algo importante. Gracias a quienes me mandaron tips para no repetirlo”, señaló la creadora de contenido.

El caso de Natalia Sarahí pone en evidencia cómo las redes sociales pueden funcionar como plataformas tanto de entretenimiento como de concientización. A través de un incidente doméstico, se abrió un diálogo sobre los riesgos asociados a tareas aparentemente simples, en especial cuando se realizan con el fin de grabar contenido en video o directo.

Un descuido mientras cocinaba casi termina en tragedia; su video ya acumula millones de vistas y comentarios Crédito: TikTok / @natalia.sarahii

Especialistas en seguridad del hogar han insistido en que el uso de dispositivos eléctricos debe ir siempre acompañado de precauciones básicas: mantener el cabello recogido, usar ropa ajustada, mantener los cables alejados del agua y desconectar los aparatos antes de manipularlos directamente.

En tiempos donde la creación de contenido casero es común, experiencias como la de Natalia Sarahí recuerdan que la espontaneidad no debe estar reñida con la seguridad.