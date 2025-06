Nicola Porcella es hospitalizado de emergencia; esto se sabe sobre su estado de salud

(IG: nicolaporcella12)

Nicola Porcella fue hospitalizado de emergencia la madrugada del 4 de junio tras presentar complicaciones en su estado de salud, así lo dieron a conocer los conductores del programa ‘Hoy’.

Afortunadamente, el padecimiento del actor peruano no se trató de nada grave, por lo que fue dado de alta y pudo cumplir con sus actividades profesionales sin ningún contratiempo.

“Me dio una infección en el estómago, pero nunca me había sentido tan mal; primera vez que me enfermo estando lejos y solo. Me atendieron súper bien, estaba tranquilo aunque no paraba de vomitar”, contó en entrevista para el matutino.

(IG: @programahoy)

Según el también conductor, se enfermó tras comer un pescado en malas condiciones.

“Salí bien de madrugada y me fui a mi casa a descansar unas cuantas horas. Todavía me siento mal, pero hay que chambear, no podemos dejar de chambear, así que unas cuantas inyecciones y listo”, contó.

Nicola Porcella reacciona a rumores sobre presuntos maltratos en contra de su hijo

En esa misma entrevista, el exparticipante de ‘La Casa de los Famosos México’ fue cuestionado sobre a los rumores que circulan respecto sobre una presunta situación de abuso y maltratos que habría sufrido su hijo Adriano por parte de un productor.

Nicola Porcella es conductor oficial del magazine 'Hoy' de Televisa. IG

“Mi hijo siempre estuvo con su mamá en todas las grabaciones, conmigo o con el chofer, nunca estuvo solo. A veces peco de sobre protector con él”, comentó.

De esta manera, negó las especulaciones.

Cabe recordar que el menor de 13 años de edad debutará como actor este 2025 en una película dirigida por Ricardo Tavera, donde compartirá créditos con Paco de la O y Libertad Palomo.

Nicola Porcella es parte de "Amanecer" (IG: Nicola Porcella)

Amanecer: todo lo que debes saber sobre la nueva telenovela de Televisa

La telenovela producida por Juan Osorio se estrenará el próximo lunes 7 de julio en punto de las 21:30 horas (centro de México) por el Canal de las Estrellas.

De acuerdo con la información que han compartido tanto los actores como el productor, contará la historia de ‘Leonel’ (Fernando Colunga), un hombre que se enamora profundamente de una joven llamada ‘Alba’ (Livia Brito), mientras está casado con ‘Julia’ (Andrea Legarreta).

El triángulo amoroso se desarrollará en un campo de fresas, específicamente ubicado en Tzintzuntzan, Michoacán, y contará con este gran elenco:

María Rojo

Eric del Castillo

Blanca Guerra

Patricia Reyes Spíndola

Catherine Siachioque

Nicola Porcella

Daniel Elbittar

Julieta Egurrola

Humberto Elizondo

Tiago Correa

Iván Arana

Ernesto Laguardia

Concepción Márquez

Omar Fierro

Ana Belena

Salvador Sánchez

Emilio Osorio

Mia Fabri

Regina Ortiz de Pinedo

Valeria Santaella

Vanesa Restrepo

David Aguiar

Vanesa López

María Espinoza Stransky