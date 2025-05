¿Qué dice la Psicología sobre las personas que toman muchas fotos a su auto?

Algunas personas pueden llegar a generar apega a un auto o motocicleta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas toman fotos de su entorno en su día a día como una manera de registrar sus experiencias y preservar recuerdos. Las imágenes se convierten en una forma de capturar momentos cotidianos que consideran significativos o bellos, como un paisaje, una comida o una interacción social.

Además, este hábito ha crecido con la popularidad de los teléfonos inteligentes, los cuales facilitan la captura instantánea de escenas sin la necesidad de equipos especializados que en otra época eran muy pesados o contaban con un almacenamiento muy limitado para utilizarse de forma repetitiva.

Por su parte, diversos estudios psicológicos se realizan para determinar el significado de algunas conductas que parecieran comunes, como lo son algunas personas que toman muchas fotografías a sus propios autos, un hábito que puede demostrar rasgos importantes de su personalidad y su mente.

¿Qué representa tomar muchas fotos de tu auto?

Los autos pueden llegar a representar aspectos de la personalidad de sus dueños.

El artículo “Una revisión integradora del apego a la posesión material” publicado por Susan Schultz especialista en psicología del consumidor de la Universidad Estatal de Bowling Green menciona algunas características que podrían tener algunas personas que disfrutan mucho de tomarle fotografías a sus propios autos.

Expresión de identidad y autoestima: tomar fotos de un automóvil puede ser una forma de expresar la identidad personal o de reforzar la autoestima. Los automóviles, especialmente aquellos que son costosos, personalizados o de marcas prestigiosas, suelen ser vistos como símbolos de estatus o logros personales.

Por ejemplo, el artículo “Possessions and the Extended Self” publicado por la revista Journal of Consumer Research explica cómo los objetos, como un automóvil, se convierten en una extensión de la identidad personal. Tomar fotos y compartirlas puede ser una manera de comunicar quiénes somos o cómo queremos ser percibidos.

Apego emocional al objeto: algunas personas desarrollan un apego emocional hacia su automóvil, especialmente si representa un logro significativo (como haberlo comprado tras mucho esfuerzo) o si está asociado con experiencias personales importantes. La psicología del apego a objetos materiales sugiere que tomar fotos puede ser una forma de preservar o celebrar esta conexión emocional.

El artículo de Susan Schultz explora cómo las personas forman vínculos emocionales con objetos materiales, lo que podría explicar el deseo de fotografiar un auto repetidamente.

Búsqueda de validación social: por otro lado, el acto de fotografiar un auto repetidamente, especialmente si las imágenes se comparten en redes sociales, puede estar vinculado a la necesidad de validación social. La psicología social sugiere que las personas buscan la aprobación de otros a través de sus posesiones, particularmente en plataformas digitales donde la imagen es clave.

Además, en algunos casos el uso de redes sociales está motivado por la necesidad de pertenencia y la auto-presentación, lo que puede aplicarse al compartir fotos de un auto.

La fotografía como solución a los problemas de memoria

Algunas personas toman fotografía a su vehículo después de estacionarse como apoyo a su memoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acto de tomar fotos del lugar donde se estaciona un vehículo puede explicarse desde la psicología y el comportamiento humano, y está influenciado por factores prácticos, emocionales y cognitivos.

Una de las razones principales es la necesidad de compensar las limitaciones de la memoria a corto plazo o espacial. Las personas pueden tomar fotos del lugar donde estacionaron su auto para recordar su ubicación exacta, especialmente en lugares desconocidos o estacionamientos grandes y complejos (como centros comerciales o aeropuertos).

Esta conducta se relaciona con el concepto de “memoria externa” donde las personas usan herramientas como fotos para almacenar información que podrían olvidar. El artículo “Efectos de Google en la memoria: consecuencias cognitivas de tener información a nuestro alcance” publicado en la revista Science en 2011 explora cómo las personas dependen de herramientas externas, como fotos, para apoyar la memoria, un fenómeno aplicable a fotografiar el lugar de estacionamiento.