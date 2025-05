Carlos González, el único integrante de Grupo Fugitivo que sobrevivió tras llegar tarde al último evento

Carlos González, vocalista principal de Grupo Fugitivo, llegó tarde al último evento donde sus compañeros desaparecieron. (Facebook: Grupo Fugitivo)

Mientras los nombres de Francisco Xavier Vázquez Osorio, Víctor Manuel Garza Cervantes, José Francisco Morales Martínez, Nemesio Antonio Durán Rodríguez y Livan Edyberto Solís de la Rosa circulaban en redes sociales y medios nacionales como parte de los músicos desaparecidos de Grupo Fugitivo, una figura permanecía ausente de los boletines de búsqueda: Carlos González, el vocalista principal de la banda.

La omisión no fue un descuido, Carlos estaba a salvo. Ese domingo 25 de mayo, día en que se perdió contacto con sus compañeros, no alcanzó a salir con ellos rumbo al evento. Llegó tarde y esa diferencia de tiempo lo convirtió en el único integrante del grupo que no fue víctima mortal de la tragedia.

Un retraso que cambió todo

Según declaraciones de familiares de las víctimas a diversos medios de comunicación, Carlos González tenía previsto presentarse junto con sus compañeros en un evento privado en la colonia Riberas de Rancho Grande, al oriente de Reynosa.

Sin embargo, ese día se le hizo tarde y no alcanzó a salir con sus compañeros en el mismo vehículo rumbo al evento. Un video en Facebook confirma que Carlos sí estaba con ellos antes de la última presentación. Cuando finalmente llegó al punto de encuentro, el lugar estaba vacío.

Carlos González, el l único integrante de Grupo Fugitivo que sobrevivió (Instagram: grupo_fugitivoofficial)

Según reportes de Imagen Noticias y Milenio, Carlos solo encontró un terreno baldío y no logró comunicarse con sus compañeros. Ante la falta de información, regresó a su domicilio sin saber que horas antes habían partido rumbo a lo que sería su último evento.

El lunes por la tarde, la Comisión Estatal de Búsqueda emitió fichas para cinco personas: los cuatro músicos desaparecidos y su representante legal.

Fue una de las hermanas de los desaparecidos, en entrevista con Telediario Reynosa, quien aclaró la situación: “Se ha dicho que todos están desaparecidos, pero uno de los vocalistas está a salvo. Son cinco las personas que realmente están desaparecidas”, explicó la hermana de Francisco Morales.

Familiares de Livan Edyberto Solís de la Rosa, el representante de la banda, también aclararon que él no aparecía en las imágenes del grupo porque era quien tomaba las fotografías, pero sí estaba desaparecido.

El caso fue inicialmente difundido por el colectivo Amor por los Desaparecidos, que publicó en redes sociales las identidades y fotografías de los cinco jóvenes no localizados.

La voz principal del grupo

(IG: @grupo_fugitivoofficial)

Carlos González era la voz principal de Grupo Fugitivo. En redes sociales, era presentado como tal, y aparecía en videos interpretando temas como Corazón Partido de Alejandro Sanz o Invítame de Marco Antonio Solís.

En su canal de YouTube, Carlos González Oficial, pueden encontrarse grabaciones de temas como Listos pa’ la guerra, así como versiones de canciones populares de Luis R. Conriquez, como Los dos de Reynosa y Por clave el fresa. El repertorio del grupo combinaba baladas románticas con corridos que hacían referencia a la vida en la frontera, como El Manuelito, de Gerardo Ortiz.

Esta mezcla de estilos reflejaba una identidad musical híbrida, propia de muchos proyectos jóvenes en el norte del país. Carlos también era quien con frecuencia hablaba en eventos y aparecía en publicaciones desde ensayos, presentaciones en bares, palenques y estudios.

Desde la desaparición y posterior localización sin vida de sus compañeros, Carlos González no ha hecho declaraciones públicas. No ha publicado en sus redes sociales ni ha aparecido en entrevistas o actos conmemorativos.

Tampoco se tiene registro de que autoridades o medios lo hayan convocado formalmente a ofrecer su testimonio.

¿Qué pasó con Grupo Fugitivo?

El grupo musical habría sido contratado para una fiesta privada organizada por una célula del Cártel del Golfo. (Anayeli Tapia/Infobae)

El domingo 25 de mayo de 2025, cinco integrantes del grupo musical Grupo Fugitivo fueron reportados como desaparecidos en Reynosa, Tamaulipas, tras dirigirse a una presentación privada.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, los cinco hombres se trasladaban a bordo de una camioneta GMC negra cuando fueron privados de su libertad cerca de las 22:00 horas.

La camioneta fue localizada el martes 27 de mayo en la colonia La Cañada, aunque ya sin los distintivos del grupo. Gracias al análisis de cámaras de videovigilancia del C5 y rastreo telefónico, las autoridades llegaron el miércoles a un predio ubicado en la colonia Aquiles Serdán, donde localizaron cinco cuerpos sin vida en una ladrillera cercana al ejido Los Longoria, en los márgenes del río Bravo.

Un instrumento musical yace en el suelo durante una protesta de familiares y amigos del grupo musical mexicano Grupo Fugitivo. REUTERS/Stringer

Las primeras investigaciones apuntan a que las víctimas fueron asesinadas e intentaron ser calcinadas. La Fiscalía informó que los responsables serían miembros de la célula criminal “Los Metros”, perteneciente al Cártel del Golfo, con base de operación en Reynosa.

Pese a la información oficial, familiares de los músicos cuestionaron públicamente a la Fiscalía, afirmando que no se les han practicado pruebas de ADN ni se les ha mostrado evidencia que confirme la identidad de los cuerpos. Aseguraron que no habían sido notificados formalmente del hallazgo y solicitaron que las búsquedas continúen hasta obtener resultados científicos verificables.