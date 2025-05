Sandra Cuevas arremete contra Alessandra Rojo de la Vega: “Es mentirosa, farsante, floja”

La ex funcionaria señaló una presunta complicidad entre la actual alcaldesa de la Cuauhtémoc y Ricardo Monreal (Cuartoscuro / @AlessandraRdlv)

La exfuncionaria Sandra Cuevas ha vuelto a la escena pública tras un periodo de ausencia, marcando su regreso con la inauguración de una galería de arte en la Ciudad de México (CDMX). Cabe recordar que desde el pasado 29 de abril cerró sus redes sociales, en medio de acusaciones relacionadas con presuntos delitos de lavado de dinero.

Recientemente Cuevas ofreció una entrevista para Los Periodistas, donde arremetió contra Ricardo Monreal y Alessandra Rojo de la Vega, además de señalar a un trabajador de la demarcación Cuauhtémoc identificado como “El Jave”.

Según afirmó Cuevas Nieves, existe una supuesta conexión entre Monreal y ciertas operaciones en la vía pública de la demarcación. “El Jave, quien prestó el audio de mala manera, es gente de Ricardo Monreal y quien le hizo la campaña a Catalina Monreal en estas elecciones. Es el que actualmente opera la vía pública para reportarle al Dr. Ricardo Monreal, pero quien lo trae de regreso es la encargada de la Alcaldía Cuauhtémoc porque ya hay complicidad”, comentó.

Sandra Cuevas acusó a Monreal de amenazarla con atentar en su contra. | Jesús Áviles

Asimismo, Sandra Cuevas, emitió fuertes declaraciones dirigidas a Alessandra Rojo de la Vega. Calificó a la actual alcaldesa como “mentirosa, farsante, manipuladora” y añadió que la considera “floja” debido a que, según sus palabras, “se va de vacaciones a cada rato”, expresó.

“Esta mujer, la encargada de la alcaldía Cuauhtémoc no solo es mentirosa, farsante, manipuladora, floja porque se va de vacación a cada rato. No solamente es una cretina, es también pendej*, no sabe trabajar. Pero aquí ya se acabó el show, ya se acabó el que me estén violentando Ricardo Monreal y sus gatos... y sin pruebas", aseguró.

En sus declaraciones, Cuevas también denunció lo que considera una campaña de violencia política en su contra. Afirmó que ha sido objeto de acusaciones infundadas que la vinculan con actividades ilícitas, como el crimen organizado y la Unión Tepito, así como de señalamientos que la califican de extorsionadora.

La exfuncionaria Sandra Cuevas ha vuelto a la escena pública tras un periodo de ausencia, marcando su regreso con la inauguración de una galería de arte en la Ciudad de México (CDMX). | X- Sandra Cuevas

“A mí no me vuelven a vincular ni con el crimen organizado, ni con la Unión Tepito, ni que me digan que soy extorsionadora. Porque si algo que he hecho en mi vida es trabajar y ganarme lo que tengo. Yo no tengo la necesidad como muchas”, indicó.

Cabe recordar que en abril de 2025, De la Vega, la alcaldesa de la Cuauhtémoc, dio a conocer un audio difundido en redes sociales presuntamente de Sandra Cuevas en el que supuestamente intenta presionar a trabajadores de la demarcación para realizar cobros de piso.

“Querido Jave, buena noche, le escribe Sandra Cuevas, y si me permite, me gustaría ir a visitarlo para lo pendiente. Gracias”, se escucha decir a la también empresaria en la publicación comentada por Alessandra.