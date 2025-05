El cambio en Emma Coronel del que casi nadie se dio cuenta y que incendió las redes sociales

Emma Coronel cautiva en Instagram con un nuevo estilo minimalista y sobrio. (IG @emma.coronel.official)

La modelo Emma Coronel, conocida por haber sido la última pareja del ex narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, co fundador del Cártel de Sinaloa, volvió a llamar la atención del público tras compartir nuevas imágenes en redes sociales. En las fotografías, publicadas a través de su cuenta oficial de Instagram (@emma.coronel.oficial), la ex reina de belleza luce un nuevo tono de cabello, lo que generó numerosos comentarios entre sus seguidores.

En las instantáneas, la madre de las hijas menores de Guzmán Loera aparece con su característica melena larga, esta vez renovada con un estilo minimalista que destaca por su sencillez y elegancia. La influencer se mostró sin exceso de maquillaje, lo que reforzó su apuesta por una imagen más natural y auténtica. Su regreso a las plataformas digitales fue bien recibido, acumulando más de 39 mil “me gusta”.

“Eres hermosa sin filtros perfectos, tus imperfecciones te hacen una mujer realmente hermosa”, escribió una seguidora en los comentarios, reflejando el sentir general entre sus fans. Coronel, quien ha mantenido una presencia intermitente en redes sociales tras recuperar su libertad condicional tras estar presa en EEUU por colaborar con la organización criminal, continúa generando interés mediático por cada una de sus apariciones públicas.

La ex pareja del Chapo Guzmán apuesta por una imagen natural, abandonando el glamour excesivo de etapas anteriores. (IG @emma.coronel.official)

¿Cuál es el nuevo look de Emma Coronel?

La mexicana sorprendió con un carrusel de cuatro imágenes en blanco y negro, donde se le ve con un estilo diferente al que acostumbra. No obstante, aclaró que las fotografías fueron generadas con inteligencia artificial, acompañando la publicación con la frase “Me in AI” (Yo en IA), lo que dejó en claro que no representan su imagen real.

Sin embargo, el verdadero cambio en su estilo comenzó a notarse semanas atrás. El 22 de abril, Coronel compartió un reel en el que se le observa con un tono castaño en el cabello. En el video aparece en un ambiente relajado, participando en actividades cotidianas y compartiendo tiempo con sus hijas, lo que ofreció una imagen más cercana y familiar de la influencer. Con estas escenas, mostró un aspecto más sobrio y natural en comparación con el clásico tono rubio que solía usar.

Junto a esa publicación, la influencer escribió una frase que conmovió a muchos: “La familia no es sólo algo importante… lo es todo. Estos son los momentos que hacen que la vida sea hermosa”. La declaración no sólo reforzó su nueva etapa personal, sino que también conectó emocionalmente con sus seguidores, quienes celebraron la naturalidad del momento y el significado de sus palabras.

Días después, el 27 de abril, volvió a sorprender al mostrar una nueva serie de fotografías. En ellas, se aprecia claramente su cabello con un tono chocolate brillante, color que armoniza con su tez y acentúa sus rasgos. El nuevo estilo ha sido bien recibido, sumándose a la transformación que Emma Coronel ha proyectado desde su regreso a la vida pública.

Emma Coronel apuesta por un tono de cabello chocolate brillante que resalta su sus facciones. (Captura de pantalla)

¿Cuál fue el último tono de cabello de la ex pareja del Chapo?

Aunque Emma Coronel ha mantenido bajo perfil respecto a los detalles de sus transformaciones estéticas, sus publicaciones más recientes en Instagram revelan una evolución gradual en su imagen. Desde febrero, la ex pareja de Joaquín “El Chapo” Guzmán comenzó a despedirse de las tonalidades rubias, optando por un balayage que insinúa una base más oscura en la raíz, sugiriendo un regreso a los tintes naturales.

La influencer también dejó ver una preferencia por un estilo más sobrio, dejando atrás el uso de extensiones y apostando por una melena recogida, con acabado pulido. Este cambio transmite una imagen más madura y elegante, contrastando con sus anteriores apariciones donde predominaban peinados más elaborados y tonos llamativos.

En una de sus publicaciones, se le observa en una sesión fotográfica con un traje amarillo, luciendo un peinado suelto, de caída suave y sin artificios. Esta estética marcó un punto de inflexión en su presencia digital, alineándose con una etapa distinta en su vida pública durante el 2025.