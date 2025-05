Captan a los Yunes en lujoso bar de Madrid, en España

El bar se encuentra cerca de la Puerta de Alcalá y el Parque de el Retiro (X/@vampipe)

Miguel Ángel Yunes Márquez, exgobernador del estado de Veracruz, así como su hijo Miguel Ángel Yunes Linares, senador del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), fueron vistos en Madrid, España, al interior de un lujoso bar. El suceso atrajo la atención, pues su presencia tiene lugar a pocos días de la realización de la elección del Poder Judicial.

A través de las redes sociales, el personaje conocido como Vampipe difundió una serie de imágenes documentadas desde una de las barras y detrás de un cristal en el bar ubicado en el corazón de España. Según la información brindada, fueron capturadas durante la noche madrileña del lunes 26 de mayo de 2025.

"El Clan Yunes celebrando en el lujoso Bar The Library en Madrid. Gozando de total impunidad luego de que ayudaron a hundir al país y que Morena los purificara. ¿Que no van a venir a votar en el desmadrito que nos dejaron? Saludos cordiales", fueron las palabras que acompañaron la difusión de las imágenes.

Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, Miguel Ángel Yunes Márquez, se posicionaron a favor de la reforma al Poder Judicial (Reuters)

En las fotografías se puede observar a los dos personajes sentados en una mesa con dos acompañantes más. Tanto Miguel Ángel Yunes Márquez, como su padre Miguel Ángel Yunes Linares, vistieron camisas de color negro para la ocasión.

The Library es un establecimiento ubicado en el número 2 de la calle Serrano, muy cerca de la Puerta de Alcalá, que alberga una boutique, así como un bar gastronómico y un club privado, los cuales giran en torno al eje rector de la cultura del vino. En su sitio web oficial, presumen albergar “unas 3 mil 500 referencias de los mejores vinos del mundo”.

En su carta ofrecen una amplia variedad de vinos, así como alimentos destinados al maridaje. En el caso de las bebidas, pueden ser consumidas por copa o por botella. En algunos casos, el costo de una botella completa puede alcanzar los EUR 410, es decir, MXN 8 mil 993, aproximadamente.

El senador Miguel Ángel Yunes Márquez se sumó a la bancada de Morena en el Senado (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

No es la única foto documentada en Madrid de los Yunes que circula en las redes sociales. Diversos usuarios han compartido imágenes de días previos en los que, supuestamente, se observa a los dos políticos veracruzanos en las calles de Madrid. No obstante, las mismas no han sido confirmadas.

Cabe mencionar que Miguel Ángel Yunes Márquez fue el senador que dio el voto de mayoría calificada al proyecto por el cual se aprobó la reforma en materia del Poder Judicial. En ese sentido, usuarios han expresado dudas sobre la presencia de los personajes en la jornada electoral del próximo 1 de junio de 2025.