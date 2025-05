Ataque contra colaboradores de Clara Brugada no está relacionado con atentando contra Omar García Harfuch

García Harfuch también aseguró que el caso no quedará impune (YouTube/Cámara de Diputados)

Durante su comparecencia ante los integrantes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Omar García Harfuch señaló que no hay evidencia de que el atentado que dejó la muerte de dos colaboradores cercanos de Clara Brugada, esté relacionado con el ataque contra él ni con el caso del periodista Ciro Gómez Leyva.

“No hay ninguna relación, al momento, de que estén relacionados el atentado que nosotros sufrimos o el atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a este. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule”, compartió el funcionario el 26 de mayo.

Además, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aprovechó para asegurar que la agresión armada contra Ximena Guzmán y José Muñoz no quedará impune.

Los colaboradores de Brugada fueron asesinados (X/@ClaraBrugadaM)

Harfuch también comentó que se trata de una investigación en curso y que no pretende especular sobre el caso. “No importa el tiempo que tarde, las investigaciones son firmes y vamos a dar resultados y ayudar a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en todo lo que sea necesario”.

El 21 de mayo pasado la presidente Claudia Sheinbaum prefirió no especular sobre el caso y señaló que no era posible establecer una hipótesis.

Además, habló del operativo militar que derivó en el asesinato de Jorge Humberto Figueroa Benítez, alias El Perris, quien era señalado como jefe de seguridad de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Los atentados en la Ciudad de México

El pasado 20 de mayo un hombre acción su arma en contra de Jimena Guzmán y José Muñoz, secretaria particular de Clara Brugada y asesor de seguridad metropolitana, respectivamente. Hasta el momento no hay personas detenidas que pudieran estar relacionadas con el crimen, aunque fueron localizados vehículos ligados al caso.

Ciro Gómez Leyva se despidió del noticiario nocturno de Imagen Televisión, espacio que condujo durante 8 años. (Imagen Televisión / YouTube)

“Quien haya tomado la decisión, tomó la decisión de matarme limpiamente. No me iban a hacer sufrir, no se iban a meter con terceros, nada. Eso también lo valoro”, aseguró el periodista en una entrevista con Saskia Niño de Rivera.

Por su parte, en diciembre de 2022 sujetos dispararon sus armas en contra del periodista Ciro Gómez Leyva. por este atentado, del que el comunicador salió con vida, ya hay diversas personas detenidas y algunas ya se declararon culpables.

Mientras que, un par de años antes, en junio de 2020, García Harfuch fue atacado en Lomas de Chapultepec. Lo anterior dejó dos escoltas y un civil muertos. Los implicados fueron relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En marzo del año pasado 12 sujetos fueron sentenciados a 316 años de prisión por el atentado.