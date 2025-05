Triunfó el amor y las tradiciones: Ale Capetillo tuvo boda religiosa de ensueño con Nader Shoueiry, empresario musulmán

Ale Capetillo y Nader Shoueiry se han dado el 'sí, acepto' en su soñada boda religiosa en México. (Fotos: @alecapetilloga, @ltorresbeauty, Instagram)

Durante dos años, Ale Capetillo y Nader Shoueiry fueron los protagonistas de una historia de amor digna de un melodrama producido por Valentín Pimstein. A diferencia de los éxitos del chileno, cada semana las redes sociales y las revistas de prensa rosa presentaban los acontecimientos y vicisitudes de la pareja por consolidar su amor.

Su romance era el resumen perfecto para promocionar un culebrón acorde con los tiempos que corren: dos jóvenes enamorados, pero cuyo amor debe superar la diferencia de edad, las barreras interculturales y el supuesto rechazo de los padres de la novia —los actores Eduardo Capetillo y Biby Gaytán— por las creencias religiosas de su yerno.

El sábado 24 de mayo, un mes después de su boda civil en España, Ale Capetillo y Nader Shoueiry se dieron el “sí, acepto” en la Hacienda Zotoluca, un espectacular hotel ubicado en el estado de Hidalgo, cuya belleza arquitectónica ha permanecido incólume al paso del tiempo.

Su enlace matrimonial fue el cierre de una intensa historia de amor que vale la pena recordar.

Un amor que surgió en medio de la polémica

En 2021, Ale Capetillo se mudó a España para perseguir su sueño de consolidarse en la industria de la moda. Su proyecto de vida se clarificó cuando una empresa en Madrid le ofreció un trabajo de ensueño.

Un año después, la revista TVNotas dio a conocer que la influencer había iniciado un tórrido romance con un analista financiero de origen libanés. La relación no era un secreto; a través de su cuenta en Instagram, Ale Capetillo había compartido momentos al lado de su pareja, Nader Shoueiry.

Fotografías de ellos paseando y compartiendo piso en Madrid escondían una tensión que salía del entorno de la familia Capetillo. En septiembre de ese año, la publicación citó a una persona cercana a Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, quien afirmó que ambos se oponían a la relación de su hija debido a la diferencia de edad —13 años— y, especialmente, por las creencias religiosas de Shoueiry. “Temen que la convierta al islam, la religión más practicada en Líbano, y la aleje de ellos y de sus sueños, pues esa religión tiene tradiciones muy arraigadas y las mujeres están muy limitadas en cuanto a su libertad”, indicó la fuente.

Para ese momento, Ale Capetillo ya había recibido el anillo de compromiso. Según TVNotas, su novio se lo entregó tres meses después de comenzar a salir, situación que fue interpretada por Capetillo y Gaytán como una señal de alerta.

Una supuesta separación familiar

Oficialmente, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán negaron tener un distanciamiento con su hija por su relación. Sin embargo, la ausencia de la actriz en la boda civil de la pareja, celebrada en abril pasado, no ayudó a disipar los rumores.

En entrevista con diversos medios, Gaytán explicó que no acompañó a su hija debido a compromisos previos de trabajo: “Esta es una vocación que he tenido la oportunidad de atravesar a lo largo de mi vida, y me siento muy en paz y muy satisfecha porque he podido regalarle a mi familia el tiempo que he querido y he podido hacerlo, y cuando hay compromisos laborales, pues esos son inamovibles”.

Con sus padres y ante la Virgen, así fue la boda de Ale Capetillo

El sábado 24 de mayo, Ale Capetillo y Nader Shoueiry celebraron su unión religiosa en una emotiva ceremonia en la Hacienda Zotoluca, ubicada en México. Rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, la pareja pronunció sus votos y reafirmó el amor que ya habían sellado por lo civil en abril pasado en Madrid.

El enlace, cargado de simbolismo y emociones, fusionó las raíces mexicanas de Ale con la herencia libanesa de Nader. Previo al gran día, los novios organizaron una celebración preboda en el mismo lugar, donde compartieron momentos inolvidables con sus invitados.

Para la ocasión, Ale Capetillo deslumbró con un vestido diseñado por Lorena Formoso. La creación, de corte elegante con un toque moderno, destacó por su sofisticación. La novia complementó su atuendo con una tradicional mantilla y un ramo de tulipanes anaranjados, elementos que reforzaron el estilo clásico del evento.

La ceremonia dio inicio puntualmente a las cinco de la tarde. El cortejo lo encabezó Nader Shoueiry acompañado por su madre. Le siguió Ana Paula Capetillo, hermana de la novia, en compañía de los pequeños Manuel y Daniel. Luego apareció Eduardo Capetillo Junior y, poco después, el padre de la novia, Eduardo Capetillo, quien aguardó a su hija a la entrada del recinto preparado para el ritual nupcial.

Ale llegó a bordo de una carreta junto a su madre, Biby Gaytán. Al bajar, tomó el brazo de su padre para caminar hacia el altar, marcando así el inicio de una ceremonia que culminó alrededor de las seis de la tarde.

El evento no solo fue una celebración de amor, sino también un homenaje a la unión de dos culturas y familias, que puso fin a una historia de amor que, durante dos años, mantuvo atentos a cientos de miles de personas que anhelaban tener un cierre.

El sábado 24 de mayo, Ale Capetillo y Nader Shoueiry celebraron su unión religiosa en una emotiva ceremonia en la Hacienda Zotoluca, ubicada en México. (Fotos: @alecapetilloga, Instagram)

Para la ocasión, Ale Capetillo deslumbró con un vestido diseñado por Lorena Formoso. (Foto: @haciendazotoluca, Instagram)