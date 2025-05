Pareja de motociclistas se hace viral tras ser golpeada por evadir una caseta: “¡Órale, cocazo!”

En las imágenes, de apenas 25 segundos, se observa a los motociclistas reducir la velocidad mientras se aproximan a una caseta. (TikTok @un_viajero_mass)

Una pareja de motociclistas se volvió viral luego de protagonizar un tenso momento en una caseta de peaje, donde fueron golpeados por guardias de seguridad al intentar evadir el pago. El hecho fue captado en video y compartido en TikTok por el usuario @un_viajero_mass, generando más de 6.5 millones de vistas en menos de 24 horas, así como una oleada de comentarios divididos.

En las imágenes, de apenas 25 segundos, se observa a los motociclistas reducir la velocidad mientras se aproximan a una caseta. Al percatarse de que la pluma estaba levantada, el conductor acelera y cruza sin pagar los $49 pesos del peaje, dejando atrás a un automóvil blanco.

Acto seguido, un guardia de seguridad toma un objeto largo —presuntamente un tubo o garrote— y lo lanza contra la pareja, logrando impactarlos mientras siguen su camino. Otro guardia intenta empujarlos, aunque sin éxito. Segundos después, el hombre que graba se acerca a los guardias, quienes se muestran visiblemente alegres por lo ocurrido.

“Pagar caseta: $49 pesos (NO) recibir un golpe y vergüenza nacional: (SÍ)”, comentó un usuario. Otro escribió: “¡Órale, cocazo!” aludiendo al impacto recibido por los motociclistas. También hubo quien dijo: “Con esa sonrisa se ve que ama su trabajo, ja, ja, ja”, refiriéndose a la actitud del guardia que aparece riéndose.

La reacción en redes no tardó en polarizarse. Por un lado, muchos usuarios defendieron a los guardias, argumentando que los motociclistas cometieron una falta al no pagar. “A mí me da mucho coraje que hagan eso, todos los días pago caseta para llegar al trabajo y ellos, en su moto, solo esperan que levanten la pluma y se pasan”, escribió un usuario indignado.

Por otro lado, algunos cuestionaron la violencia empleada. “El guardia defiende la caseta como si fuera de su patrimonio”, criticó un internauta. Otro fue más directo: “Las casetas deberían ser de libre paso”.

También hubo comentarios en tono de burla. “Era yo, carnal, ja, ja, ja. La neta que ya venía sin varo”, escribió uno. Otro ironizó: “Para el próximo acamoto me ofrezco de voluntario para cuidar las casetas, será la mejor experiencia de mi vida”.