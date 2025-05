Así fue la misteriosa llamada que tranquilizó a la mamá del ‘Señor de los Cielos’ tras la cirugía donde el capo murió

Carrillo Fuentes fue mencionado en expedientes judiciales como uno de los narcos que se reunió con Javier García Morales, hermanastro de Harfuch. (Reddit)

¿Qué pasó realmente con Amado Carrillo Fuentes? La historia de su muerte, narrada en voces oficiales, informes periodísticos y testimonios familiares, aún provoca preguntas sin respuesta.

La madrugada del 4 de julio de 1997 marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico en México.

El jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, apodado El Señor de los Cielos por utilizar aviones comerciales para transportar drogas a gran escala, murió según las autoridades mientras se sometía a una cirugía plástica en el Hospital Santa Mónica, en Polanco.

La versión oficial: una muerte en quirófano y dos asesinatos posteriores

De acuerdo con reportes de aquel entonces, Carrillo Fuentes falleció por una complicación respiratoria provocada por el sedante Midazolam durante una intervención quirúrgica cuyo objetivo era modificar su rostro y evadir a la justicia.

La versión fue confirmada públicamente por el gobierno mexicano, pero los hechos posteriores alimentaron las dudas: los dos médicos responsables de la cirugía aparecieron días después asesinados y encerrados en tambores llenos de cemento en la Autopista del Sol.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) nunca presentó pruebas concluyentes sobre la identidad del cuerpo.

Las fotografías del cadáver revelaban un rostro visiblemente hinchado, lo que dificultaba su identificación.

A lo largo de los años, distintas investigaciones periodísticas han explorado posibles irregularidades en torno al caso.

Reporteros como Jesús Blancornelas y Anabel Hernández documentaron hipótesis —no confirmadas por autoridades— que apuntaban a una posible colaboración entre el capo y altos mandos corruptos a cambio de rutas, dinero o información.

Estas líneas de investigación no han sido oficialmente reconocidas, pero han tenido eco en la opinión pública.

“Todo salió bien”: la llamada que recibió Aurora Fuentes, madre del capo

En su libro Miss Narco: belleza, poder y violencia, el periodista Javier Valdez reconstruyó uno de los episodios más intrigantes tras la supuesta muerte de Amado Carrillo Fuentes.

Según el testimonio recogido por Valdez, Aurora Fuentes —madre del capo— se enteró de la cirugía de su hijo no por él mismo ni por sus allegados, sino por una llamada telefónica que recibió en plena madrugada.

El autor describe que, en aquella llamada, un hombre que se identificó como médico le informó que todo había salido bien.

“Hasta ese momento me enteré que lo habían operado porque yo no sabía, no estaba enterada, por eso me sorprendí cuando me llamó el médico, pero también me sentí tranquila con lo que me dijo y me quedé en paz”, dijo Aurora al periodista.

Poco tiempo después —siempre de acuerdo con el relato de Valdez— la madre de Amado habría recibido una segunda llamada, esta vez del propio Carrillo Fuentes. En ella, el capo le habría confirmado que la operación había sido un éxito y que se encontraba bien, en recuperación.

Aurora Fuentes, según lo citado por el periodista, reconoció de inmediato su voz y se sintió aliviada por escucharlo.

No obstante, el alivio duró poco. De acuerdo con el mismo testimonio, la versión que llegó después a oídos de la familia fue que otro médico —uno que no había participado en la cirugía— supuestamente intervino más tarde y le habría aplicado un medicamento o sustancia que provocó su muerte.

Esa parte de la historia, como muchas otras en torno al caso, nunca fue esclarecida por las autoridades.

Valdez también narra que, tras confirmarse públicamente el fallecimiento de Carrillo Fuentes, su cuerpo fue trasladado a Culiacán bajo un fuerte operativo, acompañado por familiares y decenas de hombres armados.