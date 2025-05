Abren audiciones para el musical ‘El Fantasma de la Ópera’ en México; requisitos para elenco y ensamble teatral

El Fantasma de la Ópera busca talentos para su producción en México con audiciones abiertas hasta el 4 de junio de 2025 (Mejor Teatro)

El icónico musical El Fantasma de la Ópera, basado en la novela de Gastón Leroux y con música de Andrew Lloyd Webber, busca conformar el elenco para su próxima producción en México.

Según la convocatoria publicada por los productores Morris Gilbert, Claudio Carrera y Let’s Go Company, en colaboración con María Elena Galindo y Alfonso J. González, las audiciones están abiertas para cantantes-actores y bailarines de diversos perfiles.

La fecha límite para enviar las solicitudes es el 4 de junio de 2025 a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

Esta nueva puesta en escena será dirigida por Federico Bellone, un reconocido director de teatro italiano con una destacada trayectoria en producciones internacionales como Dirty Dancing, Ghost, The Bodyguard, West Side Story y Mary Poppins.

Las audiciones se realizarán en dos rondas presenciales del 9 al 20 de junio de 2025 en el Teatro de los Insurgentes (Foto: INAH)

Bellone, quien también es escenógrafo, dramaturgo y compositor, aportará su visión innovadora a esta obra que ha cautivado a más de 160 millones de espectadores en 58 países y 205 ciudades, siendo traducida a 21 idiomas.

El musical, que narra la historia de un enigmático personaje enmascarado que habita en las catacumbas de la Ópera de París y su obsesión por la joven soprano Christine Daaé, incluye temas emblemáticos como Music of the Night, All I Ask of You y la canción principal The Phantom of the Opera.

La producción busca talentos que puedan dar vida a los personajes principales, así como a los integrantes del ensamble de bailarines y cantantes.

Entre los roles destacados se encuentran el del propio Fantasma, un hombre enigmático y apasionado que requiere un barítono con registro vocal entre Sol#3 y Sol#5; Christine Daaé, una soprano lírica con un rango vocal entre Do4 y Mi6; y Carlotta, la diva de la Ópera de París, que debe ser una soprano con coloratura y un registro entre Do5 y Mi7.

La obra basada en la novela de Gastón Leroux incluye canciones icónicas como Music of the Night y All I Ask of You

Otros personajes incluyen a Monsieur Firmin y Monsieur André, los codirectores de la Ópera, así como a Madame Giry, la estricta maestra del cuerpo de ballet, y su hija Meg Giry, una joven bailarina con formación clásica.

Los interesados en audicionar deberán cumplir con requisitos específicos según el papel al que aspiren. Por ejemplo, los candidatos a Christine Daaé y Meg Giry deben presentar un video que demuestre su técnica de ballet, mientras que los aspirantes a otros roles deben enviar grabaciones interpretando piezas de ópera, opereta o teatro musical clásico que resalten su rango vocal.

En todos los casos, los videos deben ser grabados específicamente para esta audición, sin edición ni producción de estudio, y subidos a plataformas como YouTube o Vimeo con configuración privada.

Los papeles principales incluyen al Fantasma, Christine Daaé y Carlotta, con altos requerimientos vocales y escénicos

Además de los videos, los postulantes deben enviar tres fotografías (retrato, plano medio y cuerpo entero) y un currículum en formato PDF o JPG, con un tamaño máximo de 10 MB por archivo. Los bailarines y bailarinas del ensamble también deben demostrar técnica clásica y habilidades vocales mediante un video de danza y canto.

La convocatoria establece que los resultados de la preselección serán enviados por correo electrónico a más tardar el 6 de junio de 2025.

Aquellos que sean seleccionados deberán asistir a audiciones presenciales en el Teatro de los Insurgentes durante dos rondas: la primera del 9 al 13 de junio y la segunda del 16 al 20 de junio.

Si desea audicionar para formar parte de este elenco, completa el siguiente formulario

Para resolver dudas o enviar el material, los interesados pueden contactar a los organizadores a través del correo electrónico fantasma.audiciones.mx@gmail.com

Federico Bellone, reconocido director italiano con éxitos internacionales, liderará la nueva puesta en escena de El Fantasma de la Ópera (Mejor Teatro)

El proceso de selección busca reunir un elenco que esté a la altura de una de las producciones más exitosas y espectaculares en la historia del teatro musical.

Con su combinación de romance, misterio y música inolvidable, El Fantasma de la Ópera promete una experiencia única tanto para el público como para los artistas que formen parte de esta nueva etapa en México.