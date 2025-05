Reportan que cámaras del C5 no captaron el homicidio de los colaboradores de Clara Brugada; no funcionaban

CIUDAD DE MÉXICO, 20MAYO2025.- Ximena Guzmán, secretaria particular de la jefa de Gobierno Clara Brugada, y su asesor José Muñoz fueron asesinados a balazos sobre Avenida Tlalpan al cruce con Eje 4 Xola, alcaldía Benito Juárez. Los atacantes huyeron abordo de una motocicleta. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

La mañana de este martes 20 de mayo fueron asesinados Ximena Guzmán y José Muñoz, ambos colaboradores cercanos a Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Alrededor de las 08:00 horas, Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, confirmó el atentado y el fallecimiento de los funcionarios públicos, el anuncio lo dio en su conferencia matutina realizada en Palacio Nacional.

En redes sociales fue revelado un video que captó el momento exacto en el que asesinaron a la secretaria particular y el asesor de la jefa de gobierno capitalino. Sin embargo, estas imágenes serían de una grabación de una videocámara particular y no del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX, mejor conocido como C5.

A horas del ataque armado, se filtró que la cámara del C5 ubicada frente al incidente no estaba funcionando, por lo que no pudo registrar el incidente que ocurrió en el cruce de la Calzada de Tlalpan con la calle Napoleón en la colonia Moderna.

Por medio de redes sociales comenzó a circular el video del momento exacto en el que los colaboradores de Clara Brugada son asesinados Crédito: X @c4jimenez

¿Por qué la cámara del C5 no grabó el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de Clara Brugada?

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, especializado en nota roja, la cámara ubicada muy cerca del Metro Xola de la Línea 2 estaba descompuesta, pues no captó el momento del incidente ya que no estaba funcionando correctamente. A pesar de que personal del C5 arribó al lugar e inició con las labores para extraer la grabación, solo obtuvieron imágenes borrosas.

“No funcionaba la Cámara del @C5_CDMX la cámara que debía captar el ataque a los 2 funcionarios del @GobCDMX solo registró estas imágenes borrosas. Gracias a una cámara privada la autoridades tienen imágenes del ataque y pudieron seguir la fuga“, publicó en su cuenta de X.

Cámara del C5 no grabó el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz (X/ @c4jimenez)

Localizan vehículos relacionados con asesinato de colaboradores de Clara Brugada

Las autoridades de la Ciudad de México han localizado una motocicleta y una camioneta que podrían estar relacionadas con el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina.

Según con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (CDMX) ambos vehículos fueron identificados mediante el análisis de cámaras de videovigilancia y asegurados en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia y la SSC CDMX, la motocicleta fue encontrada en las inmediaciones del lugar donde se perpetró el ataque, en la calzada de Tlalpan, colonia Moderna, dentro de la alcaldía Benito Juárez. Por su parte, la camioneta fue localizada en la alcaldía Iztacalco. Ambas unidades están siendo analizadas como parte de las diversas líneas de investigación abiertas para esclarecer los hechos y dar con los responsables.