Abogado ofrece disculpas públicas a Noroña tras agresión al interior de una sala del AICM

Noroña aceptó las disculpas del abogado (X/@senadomexicano)

Carlos Velázquez de León, ciudadano que insultó a Gerardo Fernández Noroña en una sala VIP del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), pidió disculpas públicas al presidente de la mesa directiva del Senado de la República en resarcimiento del altercado en el complejo aeroportuario. El acto fue realizado en la sede de la Cámara Alta.

Poco después del mediodía, tanto el senador como el abogado que lo insultó, se dieron cita para dar un mensaje ante los medios de comunicación. Fue ahí cuando Carlos Velázquez de León comenzó a leer un documento en el que hizo saber su intención de disculparse con el legislador.

“Me dirijo a usted, con el respeto que me merece su investidura y persona, para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024 en el salón American Express del ACIM. Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted como persona y presidente de la mesa directiva del Senado de la República merece todo mi respeto”, mencionó el abogado.

El legislador de Morena aceptó las disculpas del abogado que lo insultó en septiembre de 2024 en una sala del AICM (X/@fernandeznorona)

El 20 de septiembre de 2024 se dieron a conocer, en las redes sociales, diversos videos del instante en que Velázquez de León gritaba a Fernández Noroña, quien incluso realizó una transmisión en vivo durante el episodio. Horas y días después, el legislador notificó la identidad de la persona que lo había insultado, así como su intención de denunciarlo.

Al respecto, el abogado aseguró que su comportamiento en aquel día no tiene justificación y tampoco representa “los principios que me han formado. No reflejan los valores de mi vida laboral, personal y profesional, menos aún del lugar en donde trabajo”, según mencionó.

El senador compartió la identidad de su agresor a través de un breve video | Crédito: X @fernandeznorona

¿Qué dijo Gerardo Fernández Noroña acerca de la disculpa pública tras la agresión en sala del AICM?

Al término del mensaje leído por Velázquez de León, el presidente de la mesa directiva tomó la palabra y agradeció el gesto de su interlocutor. No obstante, no abundó demasiado en su reflexión y solamente externó un breve mensaje al abogado y los medios de comunicación presentes en la sala.

“Agradezco a Carlos Velázquez de León esta disculpa pública. Por supuesto que la acepto. Está finiquitado y a trabajar duro por el pueblo y por la patria. Gracias”, fueron las palabras pronunciadas por Gerardo Fernández Noroña antes de abandonar la sala en la que se convocó a medios de comunicación y acompañantes de Carlos Velázquez de León.