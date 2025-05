Pitbull anuncia que construirá una escuela pública para ayudar a jóvenes mexicanos: “Educación gratuita” (Foto: Infobae México/ Marco Ruiz)

El Autódromo Hermanos Rodríguez vibró con la energía de Pitbull, quien cerró con broche de oro la cuarta edición del Tecate Emblema 2025. El artista puertorriqueño ofreció un espectáculo cargado de éxitos y nostalgia, transportando al público a las décadas de los 2000 y 2010 con un repertorio que no dejó indiferente a nadie.

Durante casi una hora y media, el cantante, cuyo nombre real es Armando Christian Pérez, presentó una selección de sus temas más icónicos, logrando que los asistentes corearan y bailaran al unísono. Sin embargo, un noble gesto y anuncio del cantante sorprendió a todos los presentes y a quiénes han visto su presentación en redes sociales.

Pitbull recordó su vínculo con SLAM (Sports Leadership and Management), una escuela pública charter ubicada en Little Havana, Miami, que él mismo fundó en 2013. Esta institución ofrece educación gratuita, integrando temas deportivos en el currículo académico para motivar a los estudiantes a prepararse para carreras universitarias y profesionales.

El artista mencionó que su juventud estuvo marcada por posibles malas influencias, lo que lo inspiró a crear esta escuela con el objetivo de brindar mejores oportunidades a las nuevas generaciones. Como parte de su compromiso con la educación, Pitbull anunció que una nueva sucursal de SLAM llegará próximamente a México, aunque no precisó la fecha.

El cantante puertorriqueño cerró con broche de oro la cuarta edición del Tecate Emblema 2025 crédito @pitbull/ Instagram

Pitbull conquista el Tecate Emblema 2025

El espectáculo comenzó con “Don’t stop the party”, una de las canciones más emblemáticas de Pitbull, que marcó el inicio de una presentación de casi una hora y media. Durante este tiempo, el cantante interpretó un extenso repertorio de temas que resonaron profundamente entre los asistentes, quienes no dejaron de bailar y cantar. El show incluyó éxitos como “Hotel Room Service” y “I know you want me (Calle Ocho)”, canciones que consolidaron la carrera del artista en sus inicios.

A pesar de la ausencia de los artistas con los que Pitbull colaboró en algunos de sus temas más populares , como con Kesha, Enrique Iglesias y JLo, el espectáculo no perdió fuerza. El cantante logró mantener la atención del público con una puesta en escena que incluyó bailarinas, una banda en vivo y un DJ, además de referencias musicales a clásicos de diferentes géneros y épocas.

Entre estas referencias destacaron fragmentos de “Enter Sandman” de Metallica y “Sweet Child O’ Mine” de Guns N’ Roses, que añadieron un toque de diversidad al espectáculo.

Pitbull conquista el Tecate Emblema 2025 REUTERS/Eduardo Munoz REFILE - QUALITY REPEAT

El cierre del festival no solo estuvo marcado por la música, sino también por un momento de solemnidad en el que Pitbull se dirigió al público. El artista aprovechó la ocasión para compartir un mensaje especial con los asistentes en México, país que ha sido un mercado clave en su carrera.