Tiktoker Carlos Alberto se compara con Valeria Márquez y lo tunden en las redes

El asesinato de Valeria Márquez, una joven de 23 años conocida por su actividad en redes sociales y su emprendimiento en el sector de la belleza, ha generado un impacto significativo tanto en el ámbito digital como en la comunidad de Zapopan, Jalisco, donde ocurrió el trágico suceso.

El ataque tuvo lugar mientras Valeria realizaba una transmisión en vivo a través de TikTok, dentro de su negocio, Blossom The Beauty Lounge, ubicado en la colonia Real del Carmen.

El agresor, un hombre cuya identidad no ha sido revelada, disparó contra Valeria frente a los espectadores que seguían la transmisión en tiempo real. Este acto quedó registrado en video, lo que ha provocado una intensa reacción en redes sociales, donde se han difundido imágenes del ataque y se han generado múltiples especulaciones sobre los motivos detrás del crimen.

La viralidad del caso ha llevado a que numerosos usuarios de plataformas digitales expresen su indignación y tristeza por lo ocurrido.

Carlos Alberto es acusado de querer “llamar la atención”

En medio de la conmoción, el caso también ha suscitado reacciones de otros creadores de contenido. Entre ellos, el tiktoker Carlos Alberto compartió un video en el que expresó sentirse identificado con la víctima.

En su publicación, el joven mostró un peluche de cerdito similar al que Valeria tenía antes de ser asesinada y escribió: “Este peluche me lo regaló mi mamá una vez y ahora sólo me recuerda a lo que le hicieron injustamente a esa pobre chica. Además que también tengo 23 años como ella y soy creador de contenido, me vi muy identificado”.

Sin embargo, la reacción de Carlos Alberto no fue bien recibida por algunos internautas, quienes lo acusaron de aprovecharse de la tragedia para ganar atención. Las críticas hacia el tiktoker reflejan la sensibilidad y polarización que el caso ha generado en las redes sociales, donde el debate sobre la exposición mediática de este tipo de sucesos sigue siendo un tema recurrente.

Tras las críticas, Alberto decidió bajar el video, pero ha sido retomado por otros creadores de contenido.

El peluche de cerdito, que ha estado muy presente en las redes sociales, ha sido objeto de todo tipo de especulaciones, pues fue el regalo que Valeria recibió durante la transmisión por parte de Vivian de la Torre, la amiga que ha sido señalada por internautas como una posible sospechosa.