Sheinbaum defiende Elección Judicial en medio de campaña para no ir a votar: “La justicia no ha sido pareja”

Sheinbaum reiteró su llamado a votar por jueces, magistrados y ministros.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su respaldo a la primera elección del Poder Judicial, que se realizará el próximo 1 de junio, en medio de una campaña que se viralizó este fin de semana en redes sociales y con la cual se hace un llamado a no votar.

La mandataria acusó que en México “la justicia no ha sido pareja”, afirmando que hay corrupción en el Poder Judicial y se ha discriminado a la población con menos recursos.

“La Cuarta Transformación es justicia, obviamente significa la justicia no ha sido pareja en México, el Poder Judicial pues hay mucha corrupción y ahí pues históricamente se ha atendido al que tiene dinero y al que no tiene dinero, al pobre, ahí no hay justicia”, dijo en la firma del Plan de Justicia en la Sierra Tarahumara, que se llevó a acabo en Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

Recordó que anteriormente, los ministros de la Corte eran electos por el Senado de la República, a partir de una terna que elaboraba el Presidente de la República; sin embargo, ahora será a través del voto ciudadano, por lo que hizo un llamado a que toda la población acuda a las urnas el 1 de junio.

“El pueblo tomó la decisión en la elección del 2024, de que ahora el Poder Judicial sea electo por el pueblo que no sea solamente la decisión del Senado de la República, propuesta del Presidente, entonces el 1 de junio va haber elecciones en todo el país, por primera vez en la historia va haber casillas. así como se vota para Presidente, presidenta, presidenta municipal, diputados, diputadas, igual ahora, el 1 de junio va haber casillas para elegir al Poder Judicial, a los ministros, ministras de la Corte, a los magistrados y a los jueces.

“Así que esta es una invitación para que todas y todos participemos el 1 de junio y elijamos a aquellas personas que estén cerca del pueblo, quienes ustedes decidan pero que estén cerca del pueblo”, concluyó.