Christian Nodal revela que su ego lo ha llevado a rechazar colaboraciones con importantes artistas

Son pocas las ocasiones en que Christian Nodal ha realizado un dueto.

En los últimos meses Christian Nodal se ha mostrado más cercana al público mexicano, por lo que en varias entrevistas se ha sincerado sobre varios aspectos de su vida personal y profesional.

En esta ocasión, sorprendió al hablar del ego y las razones por las que ha decidido no colaborar frecuentemente con algunos asrtistas en el podcast de Julio Orozco.

Christian Nodal asegura que el ego es bueno y lo ha llevado a no hacer duetos. Crédito: TikTok: @soyjulioorozco_

Durante la plática, el creador de contenido cuestionó al sonorense sobre el impacto que ha tenido el ego en su carrera profesional, a lo que respondió:

"Yo creo que el ego es bueno, es saber qué posición tienes tú no más, no por eso te vas a parar encima de los demás, creo que es valorarte, yo por ego no he hecho duetos“, explicó.

Ante la revelación por parte del intérprete de 26 años, agregó que además de no hacer colaboraciones, también ha rechazado algunas canciones, pues no quiere sentir que se está robando el porcentaje de una composición.

"Yo por ego no he hecho duetos o no he aceptado hacer canciones, porque le estaría robando un porcentaje de composición a alguien o porque los modos o los tratos“, agregó.

Nodal no hace duetos por ego.(Foto: @nodal, Instagram)

Christian Nodal también ha sido rechazado por algunos colegas

Sin revelar nombres, el esposo de Ángela Aguilar aseguró que, así como él ha rechazado hacer duetos con otros artistas, también ha recibido respuestas negativas, pero considera que las nuevas generaciones están rompiendo con todo eso.

“Ya me mandaron a la chingada mucha gente, por eso yo tuve que hacerlo solito y creo que la nueva generación rompió con todo eso”, sentenció.

Nodal no planea colaborar con la dinastía Aguilar en alguna gira

Cabe señalar que antes de que el cantante confesara las razones por las que no ha trabajado con varios artistas, en una entrevista para Ventaneando confesó que no está dentro de sus planes trabajar junto a la familia de su esposa.

Al ser interrogado sobre la posibilidad de colaborar en una gira con la reconocida familia Aguilar, el cantante fue directo en su respuesta: “No, familiar no tanto”.

Desde su perspectiva, trabajar en solitario le permite una mayor comodidad, tanto en la ejecución artística como en la dinámica detrás del telón. “Es mucho más cómodo hacer una gira tú solo. Cuando tú eres el único problema, es lo máximo. Ser la diva de todo… cuando hay muchas divas no funciona”, afirmó.

(TikTok)

Aunque su relación con los Aguilar es buena, Nodal prefiere mantener una línea clara entre lo personal y lo profesional. Para él, la independencia en el escenario garantiza fluidez en sus presentaciones y evita conflictos innecesarios.