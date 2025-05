Opositores Kenia López Rabadán y Fernández Noroña se sientan juntos en avión rumbo a la Convención Bancaria

Los legisladores se dirigían a la 88ª Convención Bancaria en Tepic, Nayarit, durante su encuentro en un vuelo comercial. (Cuartoscuro)

El pasado jueves, durante un vuelo con destino a Tepic, Nayarit, la diputada federal Kenia López Rabadán (PAN) compartió asiento con el senador Gerardo Fernández Noroña (Morena), actual presidente del Senado. Ambos legisladores se dirigían a la 88ª Convención Bancaria, evento anual que reúne a representantes del sistema financiero, autoridades gubernamentales y actores del sector público y privado.

La diputada difundió en sus redes sociales una fotografía desde su asiento en el avión, mencionando la coincidencia con el senador y con una clara expresión de molestia. La publicación generó comentarios en redes, dado el contraste político entre ambos legisladores.

“¡No lo puedo creer! Me tocó al lado de Fernández Noroña, rumbo a la 88ª Convención Bancaria. ¿Le hablo o no le hablo?”, preguntó a través de X. La fotografía, hasta el momento de cerrar esta nota, cuenta con nueve mil comentarios y 12 mil Me gusta.

Este viaje forma parte de los desplazamientos habituales de representantes del Congreso hacia eventos nacionales, especialmente aquellos relacionados con temas económicos y financieros. La Convención Bancaria es organizada por la Asociación de Bancos de México y convoca a figuras clave del ámbito político y financiero del país.

Coincidencias entre figuras políticas

Este episodio se suma a una serie de coincidencias entre figuras políticas con trayectorias divergentes que, por razones institucionales o logísticas, comparten espacios en actividades públicas o de representación.

En meses recientes, también se documentó otro encuentro en un vuelo comercial entre el senador Fernández Noroña y Luis Felipe Calderón Zavala, hijo del expresidente Felipe Calderón. Dicho encuentro ocurrió en marzo de este año durante un viaje a Campeche, y fue igualmente difundido en redes sociales por los involucrados.

Más tarde, Fernández Noroña compartió en sus redes sociales que hubo “tensión” porque el hijo del expresidente pretendió reclamarle, sin embargo, no logró encontrar a Felipe Calderón con ellos.

“Pues al final hubo tensión, porque el Junior pretendió reclamarme. Le puedo decir de frente a Felipe Calderón, lo que siempre le he dicho. Lo buscaba entre la bola, que estaba ahí con el Junior, pero no estaba”, escribió.

Además, señaló que aunque Felipe Calderón se escondió a la salida del aeropuerto, no tenía pensado decirle nada.

Posturas opuestas

La convivencia de actores políticos con posturas opuestas en espacios públicos forma parte de la dinámica institucional y de representación legislativa. Estos encuentros, ocasionalmente documentados en redes, reflejan la interacción cotidiana entre integrantes de distintos partidos en actividades oficiales o protocolarias.

La participación de legisladores en la Convención Bancaria es parte de las agendas públicas que incluyen el análisis de políticas financieras, reformas regulatorias y desarrollo económico, temas que forman parte del trabajo legislativo.