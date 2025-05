Detienen al rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas previo a elegir a su sucesor; de esto se le acusa

el rector Rubén Ibarra Reyes enfrenta presuntas acusaciones de violación y de haber manipulado el sindicato de profesores en su administración en la Universidad Autónoma de Zacatecas | X / @zacatecasonline

Rubén Ibarra Reyes, rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), fue detenido la noche del 9 de mayo por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado. La orden de aprehensión corresponde a una acusación por el presunto delito de conducta equiparada a violación. Tras ello, la audiencia inicial se llevará a cabo el sábado 11 de mayo en el Centro de Justicia Penal de Cieneguillas.

La detención ocurre en un momento crítico para la institución, la cual atraviesa un proceso electoral interno. El próximo 14 de mayo se renovarán más de 700 cargos, incluida la rectoría. Así pues, la captura del rector actual introduce un elemento de incertidumbre en el panorama universitario tanto en lo académico como en lo político.

“Rubén Ibarra no es eterno, yo fui electo para un periodo y ya estoy a punto de concluirlo. El que venga tendrá seguramente en mí alguien que pueda dar una opinión, pero no que esté encima de él como otros ex rectores en otros momentos”, dijo el principal funcionario universitario ante la especulación de haber “interferido” en el proceso de sucesión.

La Universidad Autónoma de Zacatecas ha reportado que tiene un déficit financiero de 2 mil 100 millones de pesos durante la titularidad del rector detenido | Facebook / UAZ

Durante su gestión, Ibarra Reyes ha enfrentado otras controversias por igual. A principios de 2025, el Tribunal Laboral de la Región Centro-Sur impuso una multa de más de 140 mil pesos a su administración por interferir en decisiones del sindicato docente. También se ha señalado que la UAZ enfrenta investigaciones abiertas por parte de instancias federales, debido a presuntas irregularidades de administraciones anteriores.

Se prevé que la Fiscalía estatal informe en las próximas horas los detalles que respaldan la acusación contra Ibarra Reyes. La audiencia de este sábado será determinante para establecer si se le vincula a proceso y qué medidas cautelares se impondrán en su contra.

Así se elige el cambio de rectoría de la Autónoma de Zacatecas

La elección de la rectoría en la UAZ se realiza mediante un “proceso democrático” en el que participan alumnos, docentes y trabajadores administrativos con derecho a voto. La contienda está regulada por la Ley Orgánica de la institución y por la convocatoria emitida por el Consejo Universitario.

Los candidatos deben cumplir con requisitos como contar con título de licenciatura, tener al menos cinco años de antigüedad académica y presentar un plan de trabajo. Tras el registro, los aspirantes pueden hacer campaña en las unidades académicas durante un periodo determinado.

Cientos de alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas esperan que la jornada electoral por la rectoría se lleve en paz y tenga un verdadero peso democrático | Facebook / Universidad Autónoma de Zacatecas

La jornada electoral se lleva a cabo de manera directa y ponderada: el voto de cada sector tiene un peso específico. Generalmente, el voto del personal docente representa el 50% del total, mientras que el de estudiantes y trabajadores administrativos equivale a 25% cada uno. El cómputo final lo realiza la Comisión Electoral Universitaria.

El rector electo asume funciones por un periodo de cuatro años sin posibilidad inmediata de reelección. Esta figura representa la máxima autoridad ejecutiva de la universidad y tiene entre sus funciones administrar recursos, promover la investigación y garantizar la vida académica institucional.