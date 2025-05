¿Y si el verdadero cambio empieza por ti? Liderazgo consciente para liberar el potencial de tu equipo

(Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas veces hemos escuchado que un equipo refleja a su líder? Aunque la frase puede sonar repetida, sigue siendo profundamente cierta. Lo veo a diario acompañando a líderes de distintos países: el liderazgo que transforma comienza por dentro. Y la comunicación es su principal vehículo.

No se trata solo de hablar bien o tener discursos inspiradores. Se trata de conectar. De crear espacios donde las personas se sientan vistas, escuchadas y valoradas. Porque cuando eso sucede, el equipo responde con compromiso, creatividad y resultados sostenibles.

Del liderazgo de control al liderazgo con propósito

Durante décadas, nos enseñaron que liderar era ordenar, corregir, exigir. Hoy sabemos que ese modelo quedó obsoleto. Las organizaciones más saludables han comprendido que los liderazgos verticales ya no funcionan. El liderazgo actual exige conciencia, empatía y presencia.

Liderar con propósito es integrar el ser y el hacer. No alcanza con planificar, delegar o dar feedback. También se necesita mirar hacia adentro: ¿Desde dónde estoy liderando? ¿Qué emociones están influyendo en mis decisiones? ¿Estoy comunicando desde el miedo o desde la confianza?

Un liderazgo efectivo nace del autoconocimiento y se expresa hacia afuera con una comunicación clara, respetuosa y coherente.

Tu manera de comunicar define el clima del equipo

La comunicación no es un accesorio del liderazgo: es su esencia. La forma en que das una indicación, cómo enfrentas una conversación difícil o cómo haces una devolución, todo comunica. Todo impacta.

Por eso, una de las claves para fortalecer equipos es desarrollar la capacidad de comunicar desde un lugar consciente y asertivo. No solo para evitar malentendidos, sino para construir relaciones laborales sólidas, humanas y orientadas al crecimiento conjunto.

Una comunicación transformacional no se enfoca únicamente en los resultados, sino en las personas que los generan. No busca controlar, sino inspirar. Y no teme decir lo difícil, pero lo hace con respeto y con una intención clara de construir.

Claves para liberar el potencial de tu equipo

En cualquier proceso de desarrollo de liderazgo, la combinación entre mirada interna y herramientas prácticas es esencial. Aquí algunas claves que propongo trabajar:



Autoconciencia emocional : reconocer tus propios estados antes de reaccionar.



Escucha activa genuina : no solo oír, sino comprender al otro con apertura.



Feedback respetuoso y claro : decir lo que hay que decir sin herir ni esquivar.



Gestión de conversaciones difíciles : afrontar lo incómodo con coraje y empatía.



Inspirar con el ejemplo: motivar desde la coherencia, no desde la exigencia.

El verdadero liderazgo se elige todos los días

Un equipo no necesita líderes perfectos. Necesita líderes humanos, valientes, comprometidos con su propio desarrollo. Porque cuanto más creces tú, más se expande la capacidad de quienes te rodean.

Transformar tu manera de comunicar es mucho más que una habilidad técnica: es una puerta directa al bienestar, la productividad y el sentido compartido en tu equipo.

No necesitas tener todas las respuestas hoy. Solo dar el primer paso. Mirarte con honestidad, ajustar lo que sea necesario y animarte a liderar con más conciencia y menos automatismo.Porque cuando tú cambias, tu entorno también cambia. Cuando mejoras tu comunicación, puedes transformar tu mundo.

*Verónica Salatino. Head & Founder de Makana Comunicación Estratégica & Coaching Ejecutivo