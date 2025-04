Afirman que Yolanda Andrade está muy enojada por su salud y se ha aislado de todo: “No habla con nadie”

Yolanda Andrade enfrenta un periodo de aislamiento debido a su estado de salud (Infobae México - Jovani Pérez)

Yolanda Andrade enfrenta un complejo panorama de salud que la ha mantenido alejada de las cámaras y de su habitual interacción con el público.

Según informó la periodista Ana María Alvarado, Andrade, de 53 años, ha reducido significativamente su uso del teléfono móvil y no responde mensajes, lo que ha generado preocupación entre sus seguidores y colegas.

Aunque en redes sociales ha compartido recuerdos y agradecimientos a amigos, el estado actual de la reconocida conductora de televisión refleja un momento de aislamiento y dificultad.

De acuerdo con Alvarado, personas cercanas a la conductora han señalado que se encuentra en una etapa de enojo y frustración, lo que ha llevado a que evite el contacto con otros.

Además, se ha reportado que la luz de las pantallas le resulta molesta, provocándole dolor de cabeza y molestias en los ojos, lo que explicaría su distanciamiento del celular.

Reflexión de Yolanda Andrade en Instagram: "Las personas no mueren de enfermedades. Mueren de emociones que nunca sanaron" (Instagram)

Montserrat Oliver, compañera y amiga de Andrade, también ha mencionado que sus mensajes no han recibido respuesta, lo que refuerza la idea de que la conductora está priorizando su descanso y recuperación.

“Gente cercana a ella me decía que está en una etapa de muy enojada, realmente enojada; no quiere hablar con nadie, se ha alejado del teléfono, no contesta, ya lo dijo un poco Montserrat ‘mando mensajes y no contesta’”, dijo Ana María Alvarado.

El medio de comunicación que ha sido su hogar profesional, el programa Montse & Joe, ha aclarado que Yolanda Andrade sigue siendo parte del equipo.

Raquel Rocha, productora del programa, desmintió los rumores que apuntaban a que Andrade habría dejado de recibir apoyo económico o que ya no formaría parte del proyecto.Rocha aseguró que la empresa respalda completamente a la conductora y que su presencia en el programa se mantiene a través de cápsulas y otros recursos audiovisuales.

u diagnóstico reciente de esclerosis múltiple agrava los problemas derivados de un aneurisma cerebral previo (Infobae México- Jovani Pérez)

Además, destacó que Andrade se mantiene al tanto de las grabaciones y, cuando su salud lo permite, se comunica con el equipo para enviar saludos o participar de alguna manera.

El estado de salud de Yolanda Andrade ha sido motivo de preocupación desde que fue diagnosticada con un aneurisma cerebral hace algunos años.

En un audio reciente, se reveló que en la Clínica Sinai le diagnosticaron esclerosis múltiple, una enfermedad neurológica crónica y autoinmunitaria que afecta el sistema nervioso central, sin embargo la también actriz no ha dado información precisa sobre el padecimiento que la aqueja desde hace más de dos años.