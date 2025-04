Se pronuncian organizaciones y colectivas tras muerte de Marco Suástegui, defensor de territorio

"Lamentamos el asesinato de uno de los luchadores más importantes de Guerrero. Exigimos a las autoridades del estado una investigación exhaustiva y castigo a los responsables" compartió Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña , el pasado 26 de abril. CRÉDITO: Facebook/Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de La Montaña

De acuerdo con el subsecretario de Desarrollo Político del estado de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que el luchador social Marco Antonio Suástegui falleció el pasado 26 de abril a la 13:35 pm, tras haber sido víctima de un atentado armado. Organizaciones y colectivos se han pronunciado para exigir justicia y esclarecimiento en las investigaciones pertinentes.

A pesar de que Marco Suastégui solicitó acompañamiento policial, para tener seguridad en su trabajo en Acapulco y en los Bienes Comunales de Cacahuatepec, las autoridades comentaron que no existían denuncias para poder proceder.

Organizaciones sociales como Tlachinollan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña (CDHM), señalaron que el vocero del CECOP contaba con medidas para su protección, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no obstante eran por el caso de la desaparición de su hermano Vicente en 2021.

“Esta investigación ha creado problemas de inseguridad a las familias, tanto a su esposa como a Marco Antonio por ser su hermano”, informó para El Sur, Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan.

Las preparaciones funerales se realizaron

"Marco Antonio: La tierra no se vende, se ama y se defiende". CRÉDITO: X/ @Tlachinollan

En un comunicado, el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC AC), informó que con la muerte de Marco Antonio Suástegui Muñoz, son ya 18 los compañeros defensores del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), asesinados.

Tras el fallecimiento, el cuerpo del líder fue custodiado en su momento por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal, mientras era llevado por una camioneta del Servicio Médico Forense (Semefo). Marco Suastegui fue velado en la madrugada del sábado en la funeraria Gayosso, ubicada entre las calles 1 y 2 de la colonia Alianza Popular, donde acudieron aproximadamente 200 personas. Posteriormente fue trasladado a Cacahuatepec para ser velado.

De acuerdo con El Sur, personalidades como el ex gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, el ex titular de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Jorge Peto, el delegado de Gobernación en Acapulco, Osiel Morales Nava, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), el ex coordinador del Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (Ccti), Raymundo Díaz Taboada, prestadores de servicios turísticos, pobladores de los Bienes Comunales de Cacahuatepec estuvieron presentes durante este proceso.

Por su parte, la gobernadora Evelyn Salgado, la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, el líder de Morena de la entidad, Jacinto González Varona y el senador guerrerense Félix Salgado fueron algunas de las personas que lamentaron el fallecimiento del vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Presa La Parota (CECOP).

Pronunciamiento de organizaciones y sociedad civil

Comunicado emitido por varias organizaciones y colectivos pronunciándose tras la muerte del activista CRÉDITO: X/ @MarGzlezValen

Tras el fallecimiento de Marco Suástegui, organizaciones nacionales internacionales y nacionales, así como la sociedad civil se han pronunciado con el fin de exigir justicia. Amnistía Internacional exigió a la Fiscalía General del Estado de Guerrero una investigación eficaz y al Mecanismo de Protección Federal, asistencia urgente a la familia del activista.

El Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de México, en un comunicado condenó el asesinato del defensor de los derechos humanos. Igualmente, mencionó que sostuvieron reuniones con Suástegui debido a la constante criminalización que vivía.

En un comunicado conjunto firmado el Espacio de Coordinación de Organizaciones Civiles sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua, entre otros colectivos y organizaciones, considerado que la lucha de Suástegui trascendió fronteras, ya que múltiples grupos y movimientos encontraron en su palabra y acción ejemplo de dignidad y resistencia.

A través de la página de Facebook Prensa Ayotzi, espacio dedicado a visibilizar las situaciones ha vivido miembros de la escuela normal rural, así como denunciar crímenes contra la humanidad, exigieron justicia por el asesinato del activista.

“La violencia y los asesinatos en Guerrero, México son un tema complejo que involucra múltiples factores ¿Cómo es posible que en este estado haya asesinatos tan crueles?, ¿Dónde están los que dicen proteger la integridad física de nuestras personas? Justicia para Marco Antonio Suástegui Muñoz”

Durante el mitin realizado en Chilpancingo, Guerrero el pasado 26 de abril por parte de familiares de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, al igual que estudiantes normalistas se sumaron a la exigencia de justicia y castigo a los responsables del asesinato.