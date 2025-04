​Verónica Gallardo lanza su nuevo sencillo de reguetón; internautas en redes la critican

La periodista pasó de hablar sobre los famosos a convertirse en una. (Foto: vero1gallardo)

La actriz y conductora de espectáculos Verónica Gallardo ha sorprendido al público al salirse de su zona de confort tras lanzar su primer sencillo de reguetón, marcando así su debut en el género urbano. Aunque ella ha sido conocida por contar datos curiosos sobre los famosos, ahora es ella quien protagonizó su propio tema musical.

El tema, titulado “Baila Conmigo”, fue presentado recientemente y ha generado diversas reacciones entre sus seguidores y en las redes sociales.​ Sin embargo, podemos observar que su carrera periodística fue parte fundamental para crear la letra pues el público de México la conoce por sus comentarios e información de primera mano. Aquí te dejamos parte de la canción:

“Soy venenosa,

Traigo el chisme como serpiente en mi bota.

Sí, soy chismosa,

Pero una bien famosa.

Hago más escándalo que TVyNotas.

Oh, my God, soy venenosa.

¿Qué importa? ¡Qué chulada!

Es una chulada que nunca se calla.

Si una puerta se cierra,

Abre la ventana".

Acompañada de una pegajosa melodía y bailarinas, la comunicadora hizo su debut en la música. (Captura de pantalla Vero Gallardo)

Conocida por su trayectoria en la televisión y el teatro, Gallardo ha decidido explorar una faceta distinta en su carrera artística. “Baila Conmigo” es una canción con ritmos pegajosos y letras que invitan al baile, mostrando una faceta más desenfadada y moderna de la artista. El videoclip, que acompaña al sencillo, presenta una estética vibrante y coreografías dinámicas, alineándose con las tendencias actuales del reguetón.​

Usuarios en redes reaccionan al tema

El lanzamiento no ha pasado desapercibido, y las opiniones han sido divididas. Mientras algunos aplauden la valentía de Gallardo por reinventarse y probar nuevos estilos, otros han expresado su sorpresa y escepticismo ante su incursión en un género que tradicionalmente no ha sido parte de su repertorio. Las redes sociales se han llenado de comentarios, memes y debates sobre este inesperado giro en su carrera.​

"Ay, Vero, con todo respeto, pero me da pena ajena”.

“Justamente, guácala. Se ve mejor en TV dando espectáculos, con todo respeto y con la libertad de expresión que ustedes manejan”.

“De verdad que gusto apoyar a Verito GALLARDO”.

“Hola Verito me encantó la canción y el vídeo, muy buena producción. Felicidades”.

“‘Ya dejen de imitarme, no podrán nunca copiarme’. ¡Ay, me encantó! Está genial Vero. Los guajolotes al principio y al final súper".

Con varias bailarinas, la periodista interpretó la canción en su video musical. (Captura de pantalla Vero Gallardo)

Ante las críticas y comentarios, Verónica Gallardo ha mantenido una postura firme y positiva. En una entrevista reciente, expresó:​ “Siempre he creído en la evolución y en seguir mis pasiones. La música es una de ellas, y el reguetón me permite expresarme de una manera diferente. Entiendo que no todos estén de acuerdo, pero lo importante es ser fiel a uno mismo”.​

Además, agradeció a quienes han mostrado su apoyo y aseguró que continuará explorando nuevas oportunidades en el ámbito musical.​

Gallardo ha revelado que “Baila Conmigo” es solo el comienzo de su incursión en la música. Actualmente, se encuentra trabajando en un EP que incluirá colaboraciones con otros artistas del género urbano. Su objetivo es fusionar su experiencia en el entretenimiento con la energía y ritmo del reguetón, ofreciendo propuestas frescas y auténticas.​