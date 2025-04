“Parece señora”: Pedro Sola arremete contra nuevo look de Christian Nodal y redes lo aplauden

(Ventaneando/IG)

El nuevo estilo de Christian Nodal ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales, pero uno de los más virales surgió el pasado 21 de abril durante la transmisión de Ventaneando, donde Pedro Sola no dudó en expresar su opinión sobre el aspecto del cantante.

¿Qué dijo Pedro Sola del look de Nodal?

Todo comenzó cuando el programa mostró un video de Christian Nodal y su esposa Ángela Aguilar, quienes bailaron juntos el trend de la canción Nadie se va como llegó, el más reciente lanzamiento musical de la hija de Pepe Aguilar.

En la grabación, Nodal luce con el rostro rasurado y un look más limpio, algo que llamó la atención de los internautas… y de Pedro Sola.

El conductor, fiel a su estilo directo y sin filtros, soltó un comentario que de inmediato desató risas y controversia:

“¿El de la camisa blanca es Nodal? Parece una señora”, expresó Sola al ver las imágenes.

Sus compañeras en el foro reaccionaron con un “Ay, Pedro”, intentando ponerle freno a su crítica, pero lejos de retractarse, el presentador continuó con su observación.

“Pues ve, tiene los pelitos así como salía mi mamá. Aparte traía como una blusita así”, dijo, haciendo referencia al peinado y atuendo de Nodal.

Aunque las conductoras intentaron defender al cantante y le recordaron a Pedro que él también ha tenido looks extravagantes durante sus vacaciones, Sola dejó clara la diferencia.

“Yo ya ve la edad que tengo y no soy famoso como Christian Nodal, yo no soy cantante”, finalizó, justificando su comentario.

Redes sociales respaldan a Pedro Sola y se burlan del nuevo estilo de Nodal

Las palabras de Pedro no tardaron en volverse tendencia. En YouTube y otras plataformas, decenas de usuarios comenzaron a compartir su opinión, muchos de ellos coincidiendo con el presentador.

Algunos de los comentarios que más se repitieron fueron:“Siii Pedrito tiene razón pensé que Nodal era una señora”,“Estoy de acuerdo con Pedrito, parece ‘Señora’, justo eso pensé cuando lo vi”,y “Totalmente de acuerdo con Pedro Sola… No me gusta que siempre sus compañeras no lo dejan comentar”.

Incluso hubo quienes celebraron la sinceridad de Pedro con mensajes como:“Jaja me encanta Pedrito, se le salen unas garras. Jaja, sin filtro Pedrito!”

Mientras tanto, Christian Nodal no ha hecho ninguna declaración al respecto.