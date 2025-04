Loret de Mola critica a Sheinbaum por “defender” a narcotraficantes ante acusaciones de Ecuador: “se ve mal”

Loret de Mola criticó que Sheinbaum se convirtiera en "vocera" de los narcotraficantes. Credito:cuartoscuro

Hace unos días se dio a conocer que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador (Comaco) emitó una alerta sobre posibles amenazas a la seguridad del presidente Daniel Noboa, su gabinete ministerial y su equipo de trabajo.

De acuerdo com un documento oficial fechado el 17 de abril de 2025, se identificó la presunta planificación de atentados terroristas por parte de grupos delincuenciales, lo que ha llevado a reforzar las medidas de seguridad en torno al mandatario y su entorno. La información fue confirmada por el ministro de Gobierno José de la Gasca.

De acuerdo con el oficio, servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas han detectado movimientos preocupantes tras los resultados electorales del 13 de abril de 2025. Según el documento, se han registrado traslados de sicarios desde México y otros países hacia Ecuador, con el fin de ejecutar ataques contra el presidente y su equipo.

Tras esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, salió a desmentir las acusaciones, pues dijo que eso no es cierto.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, podría sufrir ataques terroristas, de acuerdo con autoridades de Ecuador. EFE/ Jose Jacome

La presidenta dijo, en conferencia de prensa matutina ante medios de comunicación, que se había hecho una respuesta por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) negando la acusación, y señaló que Ecuador ni siquiera había señalado de dónde venía esa información ni había mostrado pruebas.

Sobre el tema habló el periodista Carlos Loret de Mola en su programa noticioso en el medio Latinus, el pasado lunes por la noche.

Ahí, el periodista dijo que Sheinbaum se puso de “vocera de los narcos” al decir que la acusación era falsa.

Dijo que la mandataria nacional se ponía a defender a los cárteles mexicanos. “Por más que México se lleve muy mal con Ecuador, y con justa razón, por cierto, el Gobierno de Ecuador no está culpando al Gobierno de México”.

La presidenta de México negó que delincuentes mexicanos planeen ataque contra Daniel Noboa. (Gobierno de México) Crédito: Cuartoscuro

Loret de Mola leyó el comunicado de Ecuador, en donde se señaló que diversas organizaciones criminales, principalmente mexicanas, buscan atentar en contra del recien reelecto presidente Daniel Novoa.

“No acusa al Gobierno de México de nada, por qué se pone la presidenta y el Gobierno de México a defender: no no no, nuestros narcos no; la presidenta luego leyó la respuesta oficial que mandó la cancillería mexicana a Ecuador, en la que dice que rechaza tajantemente la reiterada e inescrupuloza creación de narrativas en comunicados oficiales y o filtración de documentos oficiales que aludan a México como fuente de suspuestos actos delictivos o situaciones internas en ese país”.

Loret de Mola recordó que la ruptura de las relaciones diplomáticas con la República de Ecuador ocurrió con motivo del violento asalto a la embajada de México en Quito, el 5 de abril de 2024, “en grave y flagrante violación al derecho internacional”.

El periodista dijo que México tenía razón en reclamarle a Ecuador lo que hizo injustificadamente en la embajada mexicana, “pero de ahí, a ponerse a defender a los narcos mexicanos, que tienen presencia en toda América Latina, y Estados Unidos, no están metidos en un intento político en Ecuador, eso de ponerse el régimen mexicano a defender narcos, se ve mal”, concluyó.