Papá de Daniel Bisogno podría obtener dinero de la herencia de forma legal, asegura experta: “Será fijado en juicio”

De acuerdo con TVNotas, Daniel Bisogno requerirá hemodiálisis de por vida a causa de una severa infección que desarrolló tras su trasplante. (Foto: Ventaneando, YouTube)

A casi dos meses de la muerte de Daniel Bisogno, el conflicto en torno a su herencia sigue generando controversia entre sus familiares, en especial por las recientes declaraciones de Alex Bisogno —hermano del conductor— y los señalamientos de Pati Chapoy. Sin embargo, en medio del escándalo mediático, una voz legal se ha hecho escuchar con claridad: el papá de “El Muñeco” sí podría acceder a un apoyo económico proveniente de la herencia, aunque no directamente como heredero.

En entrevista con Javier Ceriani, la abogada Marcela Torres explicó detalladamente el marco legal que regula la sucesión legítima en México, y dejó claro que aunque Daniel Bisogno no dejó testamento, su hija Micaela es la heredera universal. No obstante, eso no excluye al padre del conductor de recibir respaldo económico conforme a la ley.

“Cuando una persona no deja testamento hereda la sucesión legítima, en este caso en primer lugar los hijos: Michaela va a ser la heredera universal”, explicó la especialista. “El hermano y la hermana no tienen ningún derecho a heredar, incluso el papá no tiene ningún derecho a heredar, pero tiene derecho a alimentos”.

Éstas serían las propiedades y bienes de Daniel Bisogno que están en disputa en la herencia. (Infobae México)

En ese sentido, Torres fue enfática al señalar que el Código Civil de la CDMX establece que los padres pueden reclamar pensión alimenticia si aún viven al momento del fallecimiento de su hijo o hija.

“¿Qué nos dice el Código Civil de la CDMX? Es que heredan los hijos… pero si concurre que vivan todavía los padres de los hijos, no tienen derecho a heredar, pero tienen derecho a los alimentos”, reiteró.

Esto significa que el padre de Daniel Bisogno puede pedir que se le cubran gastos como vivienda, vestido, salud, educación e incluso esparcimiento.

“Si Bisogno sacaba a su papá de vacaciones una vez al año, el papá puede meter estos gastos de alimento”, señaló la abogada. No obstante, aclaró que esta obligación no recae únicamente en el patrimonio de Daniel, sino también en sus hermanos: “La ley nos dice que es de manera proporcional todos los hijos. Pero yo considero que los hermanos que tiene, son tres, tienen la misma obligación de manera proporcional a sus posibilidades”.

Respecto al papel de Cristina Riva Palacio, madre de Micaela y posible albacea de la herencia, Torres explicó que no puede actuar de forma unilateral.

(Twitter: @AztecaUno)

“Ahorita nadie tiene derecho hasta que no se nombren herederos, hasta que no se le nombre a Cristina albacea... Ella no puede decidir cuánto le tiene que dar al señor, eso lo decide el juez”, explicó.

Finalmente, la abogada lanzó la sugerencia a Cristina, la ex esposa de Bisogno y probable albacea al ser la madre de su hija, de que no puede decidir por sí misma cuánto dinero darle al padre del conductor.

“Ya no se pueden arreglar Cristina y el papá por fuera de la ley. Porque Cristina al ser albacea va a tener que decir por qué le esta dando dinero al papá, entonces la pensión alimenticia va a tener que ser fijada en el el juicio sucesorio intestamentario”, aseguró la experta.

Así, aunque legalmente el padre del conductor no puede recibir una parte de la herencia como tal, sí podría obtener un apoyo económico justificado como pensión alimenticia, lo que reabre una puerta importante en medio de las tensiones familiares que parecen lejos de terminar.