Olivia Collins muestra su lealtad a Maribel Guardia y renuncia a la obra en la que participa Imelda Tuñón

La actriz decidió renunciar a la obra de teatro de la que era parte tras la participación especial de Imelda Tuñón.

Olivia Collins e Imelda Tuñón vuelven a estar en el ojo del huracán a raíz de la participación especial de la viuda de Julián Figueroa en la obra de teatro “Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve”.

Además de su protagónico en la puesta en escena “La Sirenita”, Imelda Garza Tuñón fue invitada especial a la obra en la que participa Olivia Collins, situación que no fue del agrado de la actriz, por lo que decidió renunciar.

Cabe recordar que desde que se desató el conflicto legal entre Maribel Guardia y su exnuera, Collins demostró apoyar completamente a la presentadora costarricense, con quien ha construido una solida amistad a lo largo de los años.

Productor de la obra confirma la salida de Olivia Collins de la puesta en escena

El productor Antonio Escobar habló con TV Notas sobre la salida de Olivia Collins de la puesta en escena y destacó que aunque intentó mediar las cosas con funciones distintas para cada una, respeta la decisión de la actriz.

“Fue tan complicado, habla de lealtad, de una situación que yo respeto mucho, y decidió abandonar ayer el proyecto precisamente porque dice que no se siente a gusto de estar compartiendo un proyecto con Ime”, explicó la tarde del 14 de abril.

Asimismo, explicó que su intención nunca fue hacerlas coincidir en la obra, pues tenía planeado que cuando estuviera Olivia no fuera Imelda, pues ella solo iría cuando se presentara Lizza Muriel.

“Yo se lo explique a Olivia, pero ella decidió declinar e irse, cosa que sí me afecta mucho emocionalmente, porque la quiero mucho, sabe que tiene las puertas abiertas. Este tipo de cosas se salen de mis manos”, aseguró.

Pese a la situación, Antonio Escobar señaló que entiende la manera de pensar de la actriz de 67 años, pues él no sabe lo que haría si estuviera en una situación similar.

Olivia Collins renunció a la obra de teatro en la que participaba porque se integró Imelda Tuñón. (Foto: Instagram/@oliviacollinsmx)

Olivia Collins prefiere ser leal a la amistad con Maribel Guardia

Después de que el productor dio sus primeras declaraciones sobre la salida de Olivia Collins, la actriz ofreció una entrevista para “Sale el Sol” y reveló que nunca entendió la razón por la que se decidió meter a Imelda Tuñón a la obra.

“No me gustó que metiera a Imelda, no era para que la metiera porque tenemos cantantes ahí”, expresó.

Y agregó: “Desgraciadamente para mí que esa persona entre a un proyecto construido no me pareció. Soy leal a la amistad de mi hermana Maribel, es mi comadre. No quiero estar en el mismo proyecto que esta persona”.