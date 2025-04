Alejandro Armenta exige a constructora donar dos hectáreas para policías de Puebla: “No es represión”

El gobernador de Puebla acusó que la empresa "se ha enriquecido" de los poblanos". | X- Alejandro Armenta

Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, le exigió a la empresa constructora Grupo Proyecta donar al estado un predio de dos hectáreas en los próximos 30 días o de lo contrario, comenzará un proceso de expropiación por un terreno mayor.

Armenta acusó a la empresa constructora de enriquecerse legalmente a costa de los poblanos y de usar muchos recursos, por lo que considera que “es hora” de que le den algo al estado.

“Ya entrado en calor, quiero hacerle un llamado a Grupo Proyecta para que le done al estado dos hectáreas, para hacer una unidad en esa zona para la policía, para sus elementos de policía.

“Han tenido mucha riqueza, se han beneficiado mucho grupo proyecta de los poblanos, extraen mucha agua, aprovechan muchos recursos, son un corporativo que se ha enriquecido bien, no hay queja, pero ya es hora de que le den algo a Puebla”, dijo en su conferencia de prensa.

El gobernador explicó que las dos hectáreas se utilizarían para construir viviendas para elementos de la Secretaría de Seguridad estatal, argumentando que esto ayudaría a los policías en atención a las quejas de inseguridad.

Insistió en que la empresa tiene 30 días para decir en qué polígono estarán los predios y que en caso de que no cumplan, el iniciará un proceso para expropiarles cuatro hectáreas, aseverando que esto es un acto de justicia y no de represión.

“Les invito a que nos donen dos hectáreas porque ahí queremos darle vivienda a los cuerpos de seguridad, les vamos a dar 30 días para que nos digan en qué polígono, y si en 30 días no nos dan dos hectáreas vamos a iniciar un proceso de expropiación para cuatro hectáreas, para los elementos de seguridad, es un asunto de justicia, no es represión, por que si no al rato se vana a ir a quejar.

“Se han enriquecido legítimamente, pero se quejan de la seguridad, entonces ayuden a los elementos de seguridad que tengan vivienda, no es para que les den un pedacito de terreno al gobernador del estado, es para que podamos hacer un espacio digno para los cuerpos de seguridad que se lo merecen, grupo proyecta dos hectáreas en un mes o proceso de expropiación a cuatro hectáreas lo que ustedes decidan, con todo cariño, con todo respeto”, concluyó.

El gobernador de Puebla pidió a la empresa donar dos hectáreas para construir viviendas a policías Crédito: YT Alejandro Armenta