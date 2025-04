Critican a Santa Fe Klan por emular la crucifixión de Jesucristo antes de Semana Santa |Fotos

(Especial Infobae: Jovani Pérez)

Ángel Jair Quezada Jasso, mejor conocido como Santa Fe Klan, desató controversia en redes sociales tras publicar unas fotografías donde emula la crucifixión de Jesucristo aparentemente con motivo de su próximo lanzamiento musical: Resurrección.

Aunque la sesión fotográfica habría sido realizada con un fin artístico, el resultado causó indignación en redes sociales. Y es que resultó ofensivo para varios feligreses porque se imitó la muerte de Jesús de Nazaret en el marco de Semana Santa.

“Santa Fe Klan burlándose de una religión.”

“Santa Fe Klan burlándose de Dios, sin duda ya se quedó sin que hacer, que asco de artista.”

“No hables de Dios como las fotos ridículas que pusiste hace un rato.”

“Con eso no se juega, habrá consecuencias. Hay que aprender a temer a Dios.”

Tras el escándalo que se desató en redes, Santa Fe Klan eliminó la publicación de Instagram; sin embargo, las fotografías se viralizaron en redes sociales.

Santa Fe Klan se encomienda a Dios

Eso no fue todo, el rapero también publicó una mensaje de agradecimiento a Dios.

“Gracias Dios por darme todo lo que me has dado, por lo bueno y lo malo. Me has cambiado mi vida por completo para bien gracias a la fe que tengo en ti y por siempre encomendarme a ti, me has llenado de bendiciones y siempre estaré agradecido contigo. Pero hoy quiero dejar mi vida en tus manos, guíame por el buen camino, aléjame de la envidia y cuídame de todo el mal, no me dejes caer en la tentación, yo me alejaré de todo lo malo, lo único que quiero pedirte es salud, vida y paz”, detalló.

Critican a Danna Paola por usar una imagen de la Virgen de Guadalupe en su ropa interior

Santa Fe Klan no es el único artista mexicano que ha desatado controversia en redes sociales por hacer referencia a la religión católica previo a Semana Santa, pues ocurrió algo similar con Danna Paola.

Y es que la cantante lució una medalla de la Virgen de Guadalupe en la parte trasera de una tanga, esto como parte del vestuario que lució en el videoclip “Nada es para siempre”, creado en colaboración con Santa Fe Klan.

“No manches ¿Neta la virgen ahí en la mera raya?”

“Te amo, pero que falta de respeto tan grande. Así como con tu inclusión hablas de todes, deberías de respetar a los creyentes. Esto es una gran falta de respeto .”

“Y la Virgencita de Guadalupe que culpa tiene que la traigas ahí.”

“No, está vez te pasaste. Respeto para la Morenita ."

“Qué horror hacer eso. No soy católico, pero que falta de educación ."

“Ya no hay respeto por los santos.”

Esto fue catalogado por varios usuarios como una falta de respeto hacia las creencias religiosas.