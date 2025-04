La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles no presentará cargos en contra del beisbolista mexicano (IG/@juliouriasoficial)

Después de haber sido suspendido en la Major League Baseball (MLB) por estar relacionado con sucesos de violencia doméstica en los Estados Unidos, las autoridades anunciaron la fecha del posible regreso de Julio Urías al diamante. A pesar de ello, organizadores de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) negaron que pueda ser incorporado al circuito.

Durante una conferencia de prensa en el marco de la presentación de la Baseball Champions League America, el presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), Horacio de la Vega, confirmó que el pelotero originario de Culiacán, Sinaloa cuenta con un veto vigente en el circuito mexicano. Por ello, no podrá incorporarse a ningún equipo en el corto plazo.

Cabe recordar que los Diablos Rojos del México cuentan con los derechos de retorno de Julio Urías al circuito mexicano. Pese a ello, la incorporación del culichi a la novena escarlata no podrá ser posible hasta que las autoridades no discutan y levanten el veto en su contra.

Julio Urías podría volver a negociar un nuevo contrato desde el 17 de julio de 2025 (Reuters)

Por este motivo la Liga Mexicana de Beisbol cerró las puertas a la incorporación de Julio Urías

De acuerdo con un comunicado de prensa oficial emitido por la Oficina del Comisionado de las Grandes Ligas, la suspensión de Julio Urías se encuentra cerca de llegar a su fin. De hecho, según el Comisionado Rob Manfred, el pelotero será reinstalado de la lista restringida desde el 17 de julio de 2025, fecha a partir de la cual podría negociar un nuevo vínculo.

Si bien el pelotero ya contará con la libertad de integrarse a un nuevo plantel, su incorporación a cualquier franquicia de la MLB es poco probable debido a que los clubes en Grandes Ligas cuentan con rígidas políticas contra la incorporación de personajes relacionados con delitos de violencia doméstica.

Los Diablos Rojos del México cuentan con los derechos de retorno de Julio Urías (Imago7 / Diego Padilla)

Ante ello, se abrió la posibilidad de que el pelotero mexicano pudiera regresar a su país, pero el presidente de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) señaló que primero deberá cumplir la penalización de 36 meses impuesta por las autoridades en los Estados Unidos. Solo hasta después de dicho periodo podrían valorar su incorporación a cualquier franquicia en el territorio nacional.

"Si no mal recuerdo, tiene penalizaciones que tendrán un plazo de cerca de 36 meses para poderse cumplir (...) Se ha discutido mucho que la primera parte que nosotros asumimos y queremos ser corresponsales con la autoridad federal, no con las Ligas Mayores. Vamos a dar cumplimiento primero a la autoridad competente, en tanto eso no ocurra, no veo posibilidad de que Urías participe en la LMB“, mencionó.