Otro fotógrafo ya había fallecido en el Parque Bicentenario en 2023

Mientras se evalúa la empresa que administra el Parque Bicentenario podría perder la concesión por la muerte de Berenice y Miguel en el festival Axe Ceremonia, algunas personas recordaron que hubo otro fotógrafo que falleció en dicho lugar hacia 2023.

Alberto Clavijo era un fotógrafo español de 32 años quien asistió a un evento promocional de RBD para una bebida alcohólica.

Al finalizar la celebración, el fotógrafo se dirigió a un área para recoger una prenda que había dejado, momento en el que, al parecer, pisó un piso falso que no estaba debidamente señalado. La caída de cuatro pisos provocó lesiones graves que llevaron a su traslado al Hospital Español, donde falleció poco después de su ingreso.

Durante la emisión del 20 de julio de Ventaneando, Daniel Bisogno, amigo cercano de Clavijo, expresó su consternación por lo ocurrido y criticó duramente a los organizadores del evento. Según relató el conductor, el área donde ocurrió el accidente no contaba con iluminación adecuada ni señalización que advirtiera sobre el peligro. “Pudo haber sido cualquiera. Se me hace curioso que hasta el momento nadie haya comentado nada... no se pudo hacer nada; se desnucó”, declaró el conductor en su momento.

Alberto Clavijo era originario de España, había construido una sólida carrera como fotógrafo en México, país donde residía desde hace aproximadamente 12 años; contaba con una formación académica en Artes de la Imagen Fotográfica por la Escuela TAI en Madrid y había trabajado en proyectos de alto perfil tanto en Europa como en América Latina.

En su cuenta de Instagram, donde acumulaba más de 16 mil seguidores, Clavijo compartía regularmente imágenes de su trabajo, incluyendo retratos de personalidades como Maribel Guardia, Mónica Naranjo y la cantante Zemmoa.

Además de su labor como fotógrafo, Clavijo fundó en 2018 su propia agencia creativa, El Clavo Digital, y anteriormente trabajó en agencias de marketing y estudios de iluminación en México y España.

Irregularidades en Parque Bicentenario

El Parque Bicentenario fue inaugurado en 2010 como parte de las celebraciones por los 200 años de la Independencia de México. Este espacio ocupa 550.147,74 metros cuadrados, fue construido en los terrenos de la antigua Refinería 18 de marzo y estuvo bajo la administración de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) hasta 2018. Ese año, el parque fue calificado como “ocioso e improductivo” y se otorgó su gestión a la empresa Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP, dirigida por Carlos Mc Phail.

El reciente accidente en el festival AXE Ceremonia 2025, dond fallecieron los fotógrafos Berenice y Miguel, ha intensificado las críticas hacia la administración del parque. El colapso de una grúa durante el evento puso en evidencia posibles fallas en las medidas de seguridad implementadas para este tipo de actividades, cabe señalar que Protección Civil argumentó que las grúas no se habían colocado o reportado en la revisión previa.