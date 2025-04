Nay Salvaroti acusa a niños que venden dulces en sus escuelas de ser futuros extorsionadores tras prohibición de comida chatarra

Crédito: Captura de pantalla / TikTok

La diputada por Morena, Nayeli Salvatori, criticó a los padres que permiten a sus hijos vender dulces dentro de las escuelas a pesar de la prohibición de comida chatarra realizada por la Secretaría de Seguridad Pública (SEP) desde el pasado 29 de marzo.

La poblana señaló que al permitir que los niños comercialicen con estos alimentos fomentan que en el futuro sean posibles extorsionadores al no acatar las leyes.

“¿Saben qué está pasando en las escuelas que me da vergüenza como mamá? Que ahora hay niños que venden clandestinamente dulces en la escuela", comentó la diputada.

Salvatori, quien también es conocida por crear contenido en redes sociales, señaló que vender dulces no es un emprendimiento, sino un desacato al estar prohibido.

“Veo a ese niño como un futuro extorsionador, un futuro transa, el que no transa no avanza. No entiendo cómo como mamá o papá puedes aplaudirle a tu hijo que esté haciendo algo que es ilegal”.

Según la diputada, los padres envían un mensaje erróneo a sus hijos al enseñarles que pueden evadir la ley y que lucren con temas de salud, pues no solo se trata de no acatar la medida de no comercializar comida chatarra al interior de las escuelas, sino de evitar que los niños y adolescentes presenten enfermedades crónicas a temprana edad.

“¿Sabían que el azúcar es mucho más adictiva que cualquier otro tipo de droga? (…) De verdad qué increíble, qué tristeza y qué vergüenza me da que les parezca chistoso a muchos papás", dijo en un video en sus redes sociales.

La diputada acusó a los padres de los menores que venden dulces de fomentarles que no cumplan con la ley. Crédito: TikTok/@naysalvatori

SEP prohíbe comida chatarra en las escuelas

A partir del pasado 29 de marzo entró en vigor la prohibición de venta de productos ultraprocesados con sellos de advertencia en las cafeterías escolares, esto con el objetivo de promover una alimentación más saludable en los niños y adolescentes del país.

Según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el 36.5 por ciento de los niños de entre 5 y 11 años en México padecen sobrepeso u obesidad, lo que equivale a más de 5.7 millones de menores. En adolescentes de 12 a 19 años la cifra asciende a 10.4 millones.

La prohibición de la venta de comida chatarra entró en vigor en marzo; sobrepeso y obesidad infantil se dispararon 120% en las últimas tres décadas. | (Jovani Pérez/Infobae México)

Debido a lo anterior, se estableció un nuevo reglamento para la operación de cafeterías en escuelas:

Prohibición de productos con sellos de advertencia, según el etiquetado frontal de alimentos y bebidas.

fomento del consumo de agua natural, eliminando refrescos y bebidas azucaradas del menú.

Capacitación obligatoria para el personal de cafeterías y padres de familia para promover hábitos de alimentación saludable.

Menús equilibrados y nutritivos.

Monitoreo y sanciones para garantizar el cumplimiento de la normativa en todas las instituciones educativas.