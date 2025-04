Cartel del Sohar Fest en Guadalajara causa indignación tras caso de negligencia en el Axe Ceremonia; exponentes de narcocorridos cantarán

La inclusión de Natanael Cano y críticas a medidas de seguridad colocan al Sohar Fest en el centro del debate público (Jovani Pérez/ Infobae)

El cartel del festival Sohar en Guadalajara, que reunirá a varios exponentes de corridos tumbados y narcocorridos, ha desatado una ola de indignación tras un reciente caso de negligencia ocurrido en el Axe Ceremonia, que resultó en la muerte de dos fotógrafos, Berenice y Miguel Ángel.

Este incidente se suma a un contexto ya cargado de controversias, como el caso de Teuchitlán y la propuesta de Morena de penalizar la apología del delito en narcocorridos, películas, series y videojuegos.

Asimismo, también se encuentran en investigación los miembros de Los Alegres del Barranco por su vinculación con la apología del delito, luego de que apareciera una referencia al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, “El Mencho”. Además, el gobierno de Estados Unidos ha propuesto restringir la participación de cantantes de narcocorridos en eventos públicos debido a sus nexos con grupos criminales.

En este contexto, surge el festival Sohar Fest, cuya primera edición se celebrará en Guadalajara, y que contará con un lineup de artistas como Natanael Cano, Gabito Ballesteros y Kevin Amf, quienes han sido objeto de polémicas debido a su relación con la cultura del narcotráfico.

Natanael y la apología al delito

Presentaciones como las de Los Alegres del Barranco y Natanael Cano han reavivado el debate sobre el impacto de sus contenidos (Anayeli Tapia/Infobae)

Con precios que van desde los mil 490 hasta los 3 mil 990 pesos, el festival busca ofrecer “una experiencia completamente nueva en Guadalajara. SOHAR FEST, inspirado en los sueños, la libertad y la conexión con la música, reúne a algunos de los artistas más relevantes de la escena actual, mezclando géneros, estilos y generaciones”.

Uno de los artistas confirmados es Natanael Cano, conocido por su asociación con los corridos tumbados y por declaraciones que han sido señaladas como apología del delito.

Según informó Telediario, el festival se llevará a cabo en un recinto administrado por el Grupo Omnilife, lo que lo exime de las restricciones impuestas por el gobierno estatal a los espectáculos públicos.

El anuncio de Natanael Cano como uno de los artistas principales ha reavivado el debate sobre la difusión de contenidos que podrían glorificar actividades ilícitas.

El cantante ya había generado controversia el 1 de marzo durante su presentación en el Carnaval de Autlán de Navarro, Jalisco, donde expresó frases en apoyo a figuras del narcotráfico, incluyendo menciones directas a Joaquín “El Chapo” Guzmán y Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Además, interpretó canciones como “Cuerno Azulado”, que ha sido cuestionada por su contenido alusivo al Cártel de Sinaloa.

Este evento ocurre en un momento delicado para Jalisco, donde las autoridades han intensificado su postura contra la apología del delito en espectáculos públicos.

Según reportó Telediario, el 29 de marzo, el grupo Los Alegres del Barranco proyectó imágenes del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, durante su presentación en el Auditorio Telmex, en Zapopan.

Estas imágenes, algunas reales y otras generadas con inteligencia artificial, fueron exhibidas mientras interpretaban el corrido “El del Palenque”.

Este hecho provocó una inmediata reacción del gobierno estatal, y el gobernador Pablo Lemus anunció que la Fiscalía General del Estado investigaría el caso por posible apología del delito, citando tanto a los músicos como al productor del evento.

De acuerdo con el artículo 142 del Código Penal del Estado de Jalisco, la apología del delito puede ser sancionada con hasta seis meses de prisión si no se consuma el acto criminal. Sin embargo, si la exaltación incita a cometer un delito, el responsable podría ser juzgado como partícipe del mismo.

Seguridad en festivales: el caso Axe Ceremonia

Dos fotoperiodistas fallecieron el pasado 5 de abril en el primer día del festival Axe Ceremonia 2025 (@cinemanfredini)

En paralelo a la polémica por el contenido de los espectáculos, la seguridad en los festivales también ha sido objeto de escrutinio tras los trágicos sucesos ocurridos en el Axe Ceremonia, donde dos fotógrafos, Berenice y Miguel Ángel, perdieron la vida mientras cubrían el evento para el medio independiente Mr. Indie.

Según informó Telediario, la negligencia en las medidas de seguridad del festival desató indignación tanto a nivel nacional como internacional. El hermano de Berenice, Israel Giles, expresó su dolor y exigió justicia en declaraciones al medio:

“No le tocaba y estamos muy tristes por ello. Esperemos esto no se olvide y que no quede más al aire porque no sólo pudo ser ella; si no se dice nada y no se hace nada al respecto, puede que lamentablemente vuelva a pasar”.

En respuesta a estos hechos, medios independientes han convocado a un paro nacional de cobertura a partir del 9 de abril. En un comunicado difundido en redes sociales, señalaron:

“Convocamos de manera indefinida a un paro nacional de medios digitales, independientes, privados, públicos, fotógrafxs y periodistas de todas las fuentes. Desde el 9 de abril, no realizaremos coberturas, phoners, entrevistas, posteos, fotos ni textos. Nosotrxs sí movemos a México”