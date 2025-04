AXE Ceremonia se habría negado a pagar sueldos completos a empleados tras cancelarse un día del festival

AXE Ceremonia 2025. (Instagram / AP: Ginnette Riquelme)

A varios días del trágico accidente que cobró la vida de dos personas durante el festival AXE Ceremonia 2025, nuevos señalamientos han salido a la luz, esta vez relacionados con el trato laboral hacia los trabajadores contratados para el evento.

Según denuncias anónimas difundidas en redes sociales, decenas de personas que laboraron en las áreas de alimentos y bebidas no han recibido el pago completo correspondiente, particularmente por la jornada del segundo día, cancelada tras el accidente.

La cuenta de X “La de RH”, especializada en denuncias laborales, compartió múltiples mensajes enviados por empleados afectados, quienes relataron las irregularidades cometidas por la empresa encargada del personal, Código de Barras, propiedad del mismo Grupo Eco que organiza AXE Ceremonia.

“Justo en la tarde hablaba de esto con @TerrorRestMX. No le están pagando a la banda que contrataron para el festival. Urge que las autoridades regulen a estos changarros como Eco y a Código de Barras”, publicó la mencionada cuenta.

Trabajadores del AXE Ceremonia 2025 denuncian pago de sueldos incompleto. (Captura: redes sociales)

Una de las denuncias exhibida en captura de pantalla señala que, tras el cierre del primer día de actividades, el personal de barras fue obligado a permanecer en espera de instrucciones sobre si el segundo día se llevaría a cabo, ya que aún no se cancelaba de manera oficial.

“Hola, no sé si pudiera comentarte una situación y ver si podías levantar la voz debido a que muchos no podemos… trabajamos el pasado fin de semana en el AXE Ceremonia, en la parte de las barras. Como sabemos, por causas mayores se canceló el segundo día. Cumplimos con el trabajo el día uno y al finalizar nos tenían con incertidumbre sobre qué pasaría. RH nos dio un comunicado donde decía que nuestro sueldo no se vería afectado para que nos mantengamos pendientes”, comienza el testimonio.

“Ese día nuestro horario de salida fue aproximadamente a las 4 de la mañana… muchos nos quedamos a dormir en el Parque Bicentenario por compromiso y simplemente la empresa se lava las manos diciendo que no es posible pagarlo”.

La empresa Código de Barras emitió una serie de mensajes en un grupo de Facebook, en los que primero aseguró que “nadie se verá afectado en cuanto al pago”, pero posteriormente rectificó su postura: “Desde el principio comentamos que el pago no se vería afectado, y con eso nos referíamos a que el día que sí se trabajó será pagado con normalidad. Sin embargo, entendemos que pudo haber confusión… el segundo día no se laboró y, por lo tanto, no es posible pagarlo”.

Policía resguarda la entrada del Parque Bicentenario en la Ciudad de México el domingo 6 de abril de 2025, después de que el festival AXE Ceremonia fuera suspendido por el colapso de una estructura que mató a dos fotógrafos el día antes. (Foto AP/Ginnette Riquelme)

La contradicción entre ambas declaraciones ha provocado aún más enojo entre los afectados, quienes señalan que, aunque no se prestó el servicio el segundo día, muchos trabajadores estuvieron en espera activa, e incluso pasaron la noche en el recinto en condiciones precarias. Para ellos, la negativa de pago representa una falta de ética profesional y sensibilidad frente a un contexto que ya es de por sí doloroso por las muertes ocurridas.

Esta situación se suma a las múltiples críticas que ha recibido el festival AXE Ceremonia, cuya organización fue severamente cuestionada no solo por la presunta negligencia en el desplome de una estructura, sino también por continuar el espectáculo durante horas después del accidente y por emitir, supuestamente, un comunicado redactado con inteligencia artificial.

Hasta el momento, ni Código de Barras ni Grupo Eco han ofrecido un posicionamiento público claro ante estas denuncias laborales. Tampoco se ha reportado intervención de alguna autoridad laboral o de protección al trabajador.