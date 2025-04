Periodistas denuncian que fueron agredidos al intentar documentar tragedia en el Axe Ceremonia

El coordinador de comunicación del festival, Luis Avilés fue señalado presuntamente de no proporcionar información y bloqueo de WiFi en el área de prensa. (Joel Cano/Infobae México)

El pasado sábado 5 de abril, el Festival Axe Ceremonia, celebrado en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México, se vio marcado por una tragedia. Dos fotógrafos que cubrían el evento, Miguel Hernández y Berenice Giles, colaboradores del medio especializado en música “Mr. Indie”, fallecieron tras el colapso de una estructura metálica.

De acuerdo con informes preliminares, los fotoperiodistas fueron trasladados de emergencia a un hospital cercano con diagnóstico de traumatismo craneoencefálico severo y fracturas, según confirmó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) mediante una tarjeta informativa. Sin embargo, ambos llegaron sin signos vitales.

Ante lo sucedido, las familias de las víctimas han manifestado su inconformidad ante la falta de claridad en las investigaciones y en el manejo del incidente. Denunciaron que fueron contactadas varias horas después del accidente para informarles sobre el deceso de Miguel y Berenice, un retraso que consideran injustificado.

Hasta el momento, los organizadores del evento no han emitido un posicionamiento oficial detallado respecto a las causas del accidente o las responsabilidades correspondientes. Las autoridades continúan las indagatorias para determinar si hubo negligencia en las medidas de seguridad del festival.

Dos fotógrafos perdieron la vida en el festival Axe Ceremonia por la caída de una estructura (Foto: Infobae México / Joel Cano)

Berenice Giles y Miguel Hernández eran reconocidos por su trabajo en la escena cultural y musical independiente, dejando un legado entre colegas y artistas que lamentan profundamente su pérdida.

El domingo 6 de abril se llevó acabo una velada donde fotógrafos, periodistas, amigos y colegas de los fotoperiodistas fallecidos exigieron justicia. Pidieron también que las autoridades investiguen y deslinden responsabilidades.

“A nosotros en el área de prensa no nos dijeron nada. Era como un jardín, había mesas y unas sombrillas que empezaron a quitar ‘por seguridad’. Cabe destacar que los que vimos el accidente sabíamos porqué las estaban quitando pero la gran mayoría de los compañeros no sabían (...) Yo me acerqué con el encargado de prensa, con Luis Avilés que es la persona que nos acredita porque en ese momento todavía era un rumor que eran fotógrafos. Le pregunté si era verdad, si ya sabía cuántas víctimas eran... y me dijeron que todavía no tenían esa información y que nos iban a mantener al tanto”, explicó la periodista Pamela Cerdeira.

Por otro lado, la periodista Andrea Montoya narró lo siguiente, “Se cayó una estructura, hay lesionados pero todo bien, me lo dijo el encargado de prensa, Luis Avilés que es la persona que nos acredita a nosotros y debería tener responsabilidad sobre los medios que están acreditando”, señaló.

Las víctimas fueron identificadas como dos fotógrafos. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Según relató Montoya, el área de prensa del evento fue cerrada abruptamente, lo que generó desconcierto entre los profesionales de los medios que cubrían el evento. Detalló que, preguntaron a Luis Avilés, coordinador de prensa del Axe Ceremonia y de Grupo Eco y no obtuvieron respuesta. Finalmente al intentar acceder al espacio designado para la prensa, se encontró con que este estaba clausurado y que el servicio de Wi-Fi había sido cortado, lo que dificultó la labor de los comunicadores presentes.

“Yo le pregunté directamente a esta persona (Luis Avilés) qué pasó con prensa, me dijo, lo recorrimos. No encontré la entrada seguí mi cobertura hasta después, entramos a prensa y ya no había nadie de parte de la organización del festival”, explicó.

De acuerdo con el testimonio, la situación se tornó aún más confusa cuando intentó obtener explicaciones de parte de los organizadores.

“Hubo muchos compañeros periodistas que fueron sacados del parque porque vieron el hecho y empezaron a grabar y fueron sacados por órdenes de la gente de prensa”, indicó.