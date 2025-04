Esta es la cara exacta que puso Cazzu cuando le mencionaron a Ángela Aguilar

La esposa de Christian Nodal sigue en medio de la polémica por la antigua relación del cantante mexicano. Foto: Jovani Pérez

Cazzu ha decidido abordar los rumores que han circulado en torno a su relación con su expareja, el cantante mexicano Christian Nodal, y su vida personal, en un reciente encuentro con los medios de comunicación

La artista desmintió categóricamente las versiones que señalaban que habría solicitado restricciones legales relacionadas con la convivencia de Nodal y su hija, Inti.

También, Cazzu aseguró que su relación con Nodal se limita exclusivamente a cuestiones relacionadas con la crianza de su hija y dejó claro que no existen conflictos legales entre ambos. Además, negó rotundamente haber pedido que Nodal no pudiera estar con su hija en presencia de Ángela Aguilar, actual pareja del cantante mexicano.

Fue justo cuando le mencionaron a Ángela Aguilar y le preguntaron sobre si ella se “hacía la que no entendía nada” cuando Cazzu hizo una cara muy particular. Si bien, aunque algunas personas podrían interpretar el gesto como una muestra de rechazo a la esposa de su ex, la realidad es que parece más una respuesta a la intención del reportero de generar polémica.

Así reaccionó Cazzu ante el nombre de Ángela Aguilar (captura de pantalla)

En redes, mucho se ha hablado de esta entrevista, y los internautas que han seguido de cerca el caso tienen una conclusión: parece que Cazzu sí está dando vuelta a la página y sus comentarios a los medios parecen sinceros.

Recientemente, Cazzu lanzó Con Otra, una canción que contiene lo que parecen indirectas muy directas a Ángela Aguilar y a Christian Nodal.

¿Qué dice la canción de Cazzu?

La que nada debe nada teme

Robado se va lo que robado viene

Tu mamá y papá debieron enseñártelo.

Te enloqueces cuando él habla conmigo

El me extraña y yo ni siquiera lo miro

Niña yo no tengo intenciones de quitártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemiga

Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal

pero él te va a engañar con otra

será con otra y recordarás

de cómo tú te reías el día que estuve en tu lugar

y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal

pero él te va a engañar con otra

será con otra y recordarás

de cómo tú te reías el día que estuve en tu lugar

y no lo dudo, te lo aseguro, te va a engañar.

La inseguridad lo vuelve loco

No fuiste tú el problema y yo tampoco

El amor que esperas no va a dártelo

Yo jamás te haría lo que me hiciste

y con todo y eso que dijiste

Aún así podría perdonártelo

Pero fuiste mala y todo se paga

No soy tu enemiga

Tienes tu enemigo durmiendo en tu cama

Y muy despistada te estás cuidando de la equivocada

No te deseo el mal

pero él te va a engañar con otra

será con otra y recordarás

de cómo tú te reías el día que estuve en tu lugar

y no lo dudo, te lo aseguro

No te deseo el mal

pero él te va a engañar con otra

será con otra y recordarás

de cómo tú te reías el día que estuve en tu lugar

y no lo dudo, te lo aseguro, te va a engañar.