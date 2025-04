Cazzu asegura que no juzga a Ángela Aguilar y desmiente problemas legales con Christian Nodal

Cazzu puso fin a los rumores de una enemistad con Ángela Aguilar. (IG: @speedynodal // @cazzu)

Julieta Emilia Cazzuchelli, conocida como Cazzu, se pronunció ante los recientes rumores que surgieron a raíz del lanzamiento de su sencillo “Con otra”, pues se aseguró que era una clara indirecta para Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Entre los dimes y diretes sobre la canción, también surgieron versiones en las que se mencionaba que la cantante argentina había emprendido acciones legales para que su hija Inti, fruto de su relación con el sonorense, no conviviera con la integrante de la dinastía Aguilar.

Dichas declaraciones ya fueron desmentidas por la intérprete de temas como “Mucha data”, “Brinca” y “Loca”, quien en un breve encuentro con un reportero de “LAM” (America TV) confesó que no hay ninguna intención oculta en su nueva musica.

Cazzu desmiente tener conflictos con Ángela Aguilar y Christian Nodal. (Foto: @cazzu, @billboard, Instagram)

Desde su automóvil, la cantante de 31 años aseguró que no le causan incomodidad las recientes declaraciones de la hija de Pepe Aguilar, quien ha recibido varios comentarios negativos tras su sorpresivo matrimonio con Nodal.

“No me da bronca nada, yo no la juzgo. No me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho me encanta, si ellos son felices me encanta”, expresó.

Además, desmintió que el sencillo “Con otra” sea dedicado a la integrante de la dinastía Aguilar, como se ha mencionado en redes sociales, pues cree que la música solo es una fantasía.

“La música siempre está inspirada en algo, pero finalmente es una fantasía. Yo estoy súper enfocada en mi música, muy feliz. Está todo bien”, puntualizó.

Cazzu desmiente problemas legales con Christian Nodal por Inti

Debido a que en días recientes también se mencionó que los problemas entre la expareja podrían escalar a lo legal, aclaró que nunca ha habido pláticas de ese tipo con el cantante de “Botella tras botella”.

“Nosotros tenemos una relación totalmente formal como tiene que ser por el bien de nuestra hija”, compartió.

Y agregó: “Estamos de acuerdo, esas son cosas que se mantienen en lo privado porque están bien. Inti está bien, está protegida, la cuido y la crío con mucho amor. Es una niña muy feliz”.

Cazzu aseguró que Inti está bien y es una niña feliz. (cazzu / Instagram)

Finalmente, reveló que no está interesada en comenzar una nueva relacion a casi un año de haber puesto fin a su historia con el cantante sonorense.

“Estoy soltera. Me encanta estar soltera, tengo muchas cosas que hacer”, concluyó. Sin embargo, dejó entrever que tiene algunos pretendientes: “Como siempre, como tiene que ser”.