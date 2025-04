Te chocan con un carrito, te distraen y te roban: asaltos en supermercados de CDMX tienen nuevo modus operandi

Pasillo de frutas y verduras en un supermercado de Mercadona.

“Se supone que estás dentro de un lugar donde estas segura”, comentó Pamela respecto al robo que vivió el pasado 15 de marzo al interior de la sucursal de Soriana ubicada en Parque Delta de la Ciudad de México.

La joven, a quien se le cambió el nombre para mantener el anonimato, detalló en entrevista para Infobae México un posible nuevo modus operandi en el que los clientes de este supermercado son abordados por delincuentes que les roban sus pertenencias en escasos segundos mientras los distrae un segundo implicado.

Pamela, de 37 años, relató que el pasado sábado 15 de marzo acudió a la sucursal de Soriana ubicada en Parque Delta de la alcaldía Benito Juárez cerca de las 13:30 horas para realizar sus compras del mes.

“Yo retiré dinero de uno de los cajeros que se encuentran en la entrada del parque, ya cuando entré a hacer las compras, iba pasando por uno de estos pasillos y vi que había una señora, y cuando yo me acerqué a ella como que fingió que su carrito chocaba contra el mío”, comentó Pamela.

FOTO ARCHIVO: Un carrito de compra se ve en un supermercado en Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. 10 de junio de 2022. REUTERS/Andrew Kelly/Archivo

La joven, de origen extranjero, detalló que en un primer momento pensó que ambos carritos se habían atorado por un paquete de papel higiénico que la mujer llevaba, sin embargo, notó que empujaba su carrito cada vez más contra el suyo, lo que le hizo dudar sobre la situación.

“Yo traté de seguir mi rumbo y ella iba en dirección contraria, pero cuando ella pasa yo volteo a ver para atrás y logro ver que alguien que estaba detrás mío se va”, aseguró Pamela.

Luego de caminar un par de metros adelante, la joven se percató de que su cartera ya no estaba, la cual llevaba dentro de su bolsa, colgada en su cuerpo de manera cruzada.

Sin embargo, al solicitar ayuda por parte de los trabajadores de la sucursal, Pamela solo se encontraría con una serie de trabas y negativas que la llevarían a no tener una solución favorable a su caso.

Trabajadores niegan tener cámaras en el pasillo en el que ocurrió el robo

Un carrito de supermercado lleno de medicamentos, junto a frascos y cajas, mostrando una amplia variedad de productos de salud. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pamela detalló que al momento de denunciar el robo a los trabajadores, estos le negaron el acceso a las cámaras y se limitaron a decirle que debía poner una denuncia en la Fiscalía de la CDMX.

“Le pregunté al señor de seguridad si no vio salir a una persona así, fue la que me asaltó. Él dijo: no, yo no he visto a nadie con esas características, esas personas entran y hacen lo que hacen y se van. Entonces me di cuenta de que nadie me iba a ayudar”, aseguró.

La joven acudió a la Fiscalía capitalina para realizar su denuncia, la cual hasta el momento se mantiene abierta y en espera de que sea entregada información por parte de la sucursal.

Sin embargo, la joven comentó a esta casa editorial que ante la negativa de los trabajadores de la sucursal comenzó a denunciar en las redes sociales de Soriana el robo y la situación que había vivido con la intención de que le dieran una solución.

“Una señora de Parque Delta me mandó un mensaje y me dijo que ellos estaban revisando las cámaras de seguridad. El viernes me vuelve a escribir y me dice que lamentablemente no hay una cámara en el pasillo en donde me asaltaron, curiosamente”, comentó.

FOTO DE ARCHIVO: Personas seleccionan alimentos para comprar en un supermercado en Bogotá, Colombia, 1 de Diciembre, 2024. REUTERS/Luis Jaime Acosta

Pamela tuvo una reunión con el gerente de la tienda, quien le brindó como solución el ser escoltada cada que acuda a realizar sus compras para evitar un segundo robo.

“Se disculparon, me volvieron a decir que no tienen cámaras en todos los pasillos y que eso nunca había pasado en esa sucursal. La solución que ellos me dieron fue: no queremos perderla como clienta, entonces le ofrecemos que siga viniendo y nosotros la escoltamos, ya sea el encargado de seguridad o el gerente“.

Al recuperar su cuenta de banco en la sucursal que se encuentra frente a la plaza comercial, Pamela fue sorprendida por uno de los ejecutivos que le aseguró no ser la primera en acudir luego de ser asaltada en ese lugar.

“El señor me preguntó cómo había sido el robo y dónde, yo le expliqué que fue en el Soriana de Parque Delta, y él me dijo que no era la primera clienta que iba para hacer lo mismo: Ya son varias las personas que vienen porque los asaltan ahí y pues pasan de una vez aquí a recuperar sus tarjetas, a bloquearlas y todo”, aseveró la joven.

(Foto: Shutterstock)

Luego de que le comentaran que no era la primera persona en acudir tras ser asaltada en la plaza, Pamela confrontó a los trabajadores de Soriana que le habían negado que sucediera este delito de manera frecuente en la sucursal.

“No supo ni qué decir, solo que ahora tenían todas las cámaras conectadas y no sé qué. Si igual las cámaras no te las prestan, no las puedes ver., tiene que ir un policía con una orden y todo para verlas. Aunque ya en la Fiscalía me dijeron lo mismo, que no hay cámara que enfoque ese punto donde a mí me asaltaron”, comentó.

Este hecho se suma a la denuncia realizada el pasado mes de junio de 2024 por una mujer que fue asaltada dentro de una sucursal de Soriana ubicada en las avenidas San Jerónimo y Héroes de Padierna, en la alcaldía Magdalena Contreras de la Ciudad de México.

La mujer fue interceptada por cuatro personas mientras se encontraba en uno de los pasillos, y al pedir apoyo del personal, estos le negaron el acceso a las cámaras de vigilancia y la sacaron del lugar.