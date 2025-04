Javier Ceriani acusa a Ana Bárbara de presuntos vínculos con “La Barbie”, operador del Cártel de los Beltrán Leyva

El restaurante Chocolate, señalado como expropiedad de Ana Bárbara, habría sido frecuentado por “La Barbie” y su círculo cercano, según declaraciones de Javier Ceriani y testimonios recogidos en el libro de Anabel Hernández. (Captura de pantalla/Instagram/Cuartoscuro)

El conductor argentino Javier Ceriani aseguró públicamente que la cantante Ana Bárbara habría estado vinculada indirectamente con el narcotraficante Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie, exoperador del Cártel de los Beltrán Leyva.

Durante una transmisión reciente de su programa en YouTube, Ceriani señala que el vínculo se dio a través del restaurante Chocolate City, un establecimiento ubicado en Cancún que operó desde 2007 y que, según testimonios recogidos en el libro Emma y las otras señoras del narco de la periodista Anabel Hernández, fue escenario de reuniones sociales entre miembros del crimen organizado y figuras del espectáculo.

El argentino afirmó que el restaurante fue inaugurado por Ana Bárbara en abril de 2007 y posteriormente traspasado a su cuñado, Javier Díaz, y a su hermana. Según dijo Ceriani, La Barbie frecuentaba el lugar por ser considerado un espacio “seguro”, alejado del alcance de autoridades federales o internacionales, y era consciente de quién era la propietaria del sitio.

Edgar Valdez Villarreal, alias La Barbie. (AFP)

“La Barbie se reunía ahí, sabía perfectamente que ese lugar era de Ana Bárbara. Ningún narcotraficante entra a un lugar sin saber quién lo maneja y si tiene seguridad. Sabía que ahí no iba a entrar ni la DEA, ni el FBI, ni la policía”, afirmó.

El restaurante Chocolate y su mención en el libro de Anabel Hernández

El establecimiento Chocolate aparece en Emma y las otras señoras del narco como el lugar donde Priscilla Montemayor, esposa de La Barbie, celebró un cumpleaños junto con Issabela Camil, esposa del actor y diputado Sergio Mayer. El fragmento menciona expresamente que el restaurante era propiedad de Ana Bárbara y que estaba ubicado dentro del club nocturno Dady’O, uno de los sitios de mayor exclusividad en la zona hotelera de Cancún.

El libro describe cómo Priscilla e Issabela asistieron juntas a celebraciones en el restaurante y participaron en diversas reuniones privadas vinculadas al entorno del narcotraficante. No se señala que Ana Bárbara haya participado personalmente en estas reuniones, pero se establece como contexto que el restaurante operaba bajo su nombre.

El periodista argentino Javier Ceriani acusó a Ana Bárbara. (Captura de pantalla)

Ceriani utilizó estos pasajes como base para sus declaraciones y añadió que ha recabado testimonios que respaldarían sus afirmaciones. Aseguró que presentará la información ante autoridades estadounidenses, esto en medio de una disputa legal con la cantante, pues el actual esposo de Ana Bárbara, Ángel Muñoz, trabaja en una agencia federal de inmigración y aduanas en Estados Unidos. “Esto lo tiene que saber Washington”, insistió Ceriani.

“Cuando yo me presente frente a Ángel Muñoz, le voy a decir al juez: ¿usted sabe que la esposa del señor que trabaja en inmigración aparece mencionada en el libro más famoso de narcotráfico de México?. En su restaurante se reunía La Barbie”, afirmó el conductor durante la emisión.

El trasfondo del conflicto entre Ceriani y Ana Bárbara

Las acusaciones de Javier Ceriani contra Ana Bárbara se dan en el contexto de una disputa personal de larga data. El 11 de marzo de 2025, el periodista reveló que un hijo de la cantante habría estado al borde de atentar contra su propia vida, señalando a Ana Bárbara y a su pareja como responsables de un entorno familiar tóxico.

En ese momento, Ceriani afirmó que la cantante intentó silenciarlo mediante acciones intimidatorias, entre ellas el presunto envío de una persona a su domicilio con documentación judicial sin validez legal. “Lo peor que pueden hacer es demandarme, porque entonces saco todo. Tengo testigos grabados, todo está documentado”, dijo.

En las últimas semanas, Javier Ceriani ha expuesto diversas situaciones sobre Ana Bárbara y su familia. (Foto: Javier Ceriani, Instagram)

Ese mismo mes, el padre de Ana Bárbara, Antero Ugalde, ofreció una entrevista al mismo periodista donde acusó a su hija de haberlo mandado a golpear a través de su hermano Francisco Ugalde, y la calificó de “fría y calculadora”. Ugalde también aseguró que la cantante cambió radicalmente desde que comenzó su relación con Ángel Muñoz y que, como consecuencia, su familia se desintegró.

En respuesta, Ana Bárbara ha negado categóricamente las acusaciones. En una entrevista captada por medios en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), la cantante se dijo tranquila y aseguró que ha recurrido a la terapia para afrontar las polémicas. “Eso no existe, y qué bueno que dices que me conoces, porque eso no cabe en mi corazón”, declaró sobre las acusaciones de su padre.

Hasta el momento, la cantante Ana Bárbara no ha emitido declaraciones públicas en torno a las afirmaciones de Javier Ceriani sobre el uso de su antiguo restaurante por parte de La Barbie. No se ha confirmado oficialmente si tenía conocimiento de los encuentros que presuntamente ocurrieron en Chocolate City, ni si formaba parte de la operación del lugar durante los periodos señalados.