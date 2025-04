Charly López de Garibaldi preocupa por aspecto: “¿Qué le pasó?"

Charly López, miembro de Garibaldi, genera debate por su cambio físico tras su aparición en "Teatro en Breve" (Foto: Instagram @

El integrante del grupo musical Garibaldi, actualmente GB5, Charly López, se ha convertido en tema de conversación en redes sociales debido a su apariencia física actual.

El cantante y empresario, de 55 años, asistió recientemente como padrino de las obras presentadas en el evento “Teatro en breve”.

Sin embargo, un video compartido en TikTok dejó al descubierto un cambio notable en su imagen, lo que generó una ola de comentarios y especulaciones entre los usuarios.

López, conocido por mantener un físico trabajado gracias al ejercicio, apareció en redes sociales con un filtro que rejuvenecía su rostro.

No obstante, en el video mencionado, donde apoya un proyecto digital, se observa su aspecto real, lo que provocó sorpresa entre el público.

En las imágenes, el cantante luce más delgado, con cambios visibles en su rostro y cuello, lo que llevó a muchos a preguntarse: “¿Qué le pasó?”.

El cantante luce una notable baja de peso Crédito: TikTok/sam_lb_media

Reacciones ante el cambio físico de Charly López

El impacto de la apariencia actual de Charly López no pasó desapercibido en plataformas digitales.

Los usuarios expresaron diversas opiniones sobre su transformación física. Algunos comentarios destacaron frases como: “Lo que queda de Charly López” y “¿Qué les hace Ingrid Coronado?”, en referencia a su expareja.

Otros compararon su imagen con la de otros exintegrantes de Garibaldi, señalando que “el único que se ve bien es Sergio Mayer”.

La conversación en torno a López se intensificó, convirtiéndolo en tendencia en las plataformas digitales.

Aunque muchos atribuyen los cambios a su edad, otros mostraron preocupación por su salud, dado que siempre se le había reconocido por su dedicación al ejercicio y su apariencia física cuidada.

“Wow, ¿qué le pasó? Eso no es edad, porque no está tan grande, digo, es cincuentón”, “Y él que siempre se ha cuidado tanto… imagínense uno”, “¿Quién me lo dejó así?”, “Ay, la gente… pues envejecer, ¿o qué? ¿Quieren que se quede igual para siempre?”, “Los excesos sí cobran factura”, son algunos comentarios.

Especulaciones en TikTok sobre el estado de salud de Charly López tras imágenes que muestran un aspecto más delgado (@charlylopezgar)

Una trayectoria marcada por la música y el entretenimiento

Charly López fue uno de los miembros originales de Garibaldi, una agrupación musical que alcanzó gran popularidad en la década de los 90 gracias a sus coreografías y estilo distintivo.

Tras su salida del grupo, López diversificó su carrera, incursionando en la conducción televisiva y en el negocio del entretenimiento nocturno. Además, participó en producciones teatrales y en el espectáculo Sólo para mujeres.

Usuarios cuestionan los cambios físicos de Charly López recordando su historial ligado al ejercicio y vida saludable (Foto: Twitter@jjsolisher)

Recientemente, su presencia como padrino en el evento “Teatro en breve” reafirmó su actividad dentro del medio artístico.

Este evento, que en semanas anteriores también había contado con la participación de figuras como Imelda Garza, se ha convertido en un espacio destacado para el teatro en formato reducido.