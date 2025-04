Ángela Aguilar rompió el silencio sobre su matrimonio con Christian Nodal: “Es mi fan número uno”

La cantante fue reconocida con el “Premio Revelación” por los Billboard Women in Music 2025. (Foto: @billboard, Instagram)

Durante la ceremonia de los Billboard Women in Music 2025, Ángela Aguilar sorprendió al público al abordar por primera vez el tema sobre su matrimonio con el también cantante Christian Nodal. La joven artista, quien fue galardonada con el Premio Revelación, destacó el papel fundamental que su esposo ha jugado en su vida personal y profesional, describiéndolo como su mayor apoyo en esta etapa de su carrera.

La cantante expresó que su vínculo con el intérprete ha sido el pilar fundamental en la nueva etapa que están viviendo. Fue mientras caminaba por la alfombra de los premios que el medio People se acercó a platicar con la hija de Pepe Aguilar, quien rompió el silencio acerca de su vida de casada.

“Es increíble. ¿Sabes? Me da mucha estabilidad... él me apoya. Es mi fan número uno y nos ayudamos todo el tiempo. Es tan increíble estar con alguien que me impulsa tanto”, expresó.

Christian Nodal y Ángela se dejaron ver juntos durante los premios Billboard Women in Music 2025. (Foto: @billboard, Instagram)

En el evento celebrado en Inglewood, California, el pasado 29 de marzo, Ángela cantó en vivo en el escenario de Billboard y posteriormente la revista estadounidense le entregó su reconocimiento. Fue entonces que la intérprete de “Mis amigas las flores” ofreció un emotivo discurso, derramando lágrimas ante cientos de espectadores.

Igualmente al sostener el premio en sus manos, se lo dedicó a las mujeres migrantes. “Este Premio Revelación significa mucho para mí, porque este año casi me rompe”, confesó aludiendo a la polémica que la ha rodeado desde que confirmó su noviazgo y después de contraer matrimonio con Christian Nodal.

“Honestamente, he tenido que subirme al escenario y cantar entre lágrimas, y he tenido que llorar el peso del juicio y la especulación de una historia que ni siquiera he contado, y de una historia que nunca ha llegado a mi voz. Y sin embargo, aquí estoy. Sigo cantando, sigo de pie. Porque la música es lo que soy y es el hilo que me conecta con cada mujer que me precedió como mi abuela Flor Silvestre. Y me ha enseñado que estas mujeres aquí no son mi competencia porque somos el legado. Ella me enseñó que se puede luchar en silencio”.

Ángela Aguilar dedicó el Premio Revelación de la gala Women in Music a las mujeres inmigrantes Crédito: @billboard, Instagram

Cabe señalar que Billboard Women in Music 2025 también reconocieron a su madre y manager, Aneliz Álvarez Alcalá. Quien fue premiada por sus aportaciones a la industria como directora del sello independiente Machin Records.

“Esta noche acepto este premio por cada mujer que alguna vez tuvo que romper barreras. Por mi abuela. Por mi madre, que es honrada esta noche. Y por cada mujer que ha allanado el camino para que cada niña pueda soñar. No nos estamos derrumbando. Estamos rompiendo barreras. Gracias, y que viva México!”, declaró.