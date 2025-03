Mujeres protestan contra protección a Cuauhtémoc Blanco; queman playera de la Selección Mexicana con su nombre

Colectivos feministas llamaron a protestar luego de que Blanco fue salvado de perder su fuero. Crédito: X/@LasConstiMX

Colectivos feministas, activistas y mujeres en general asistieron este sábado a una protesta en contra del diputado y ex gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para mostrar su descontento por la protección que el político recibió por diputados de su bancada, además exigieron que se le retire el fuero para poder ser juzgado por el crimen por el que se le señala.

Con gritos de “¡Fuera Blanco!“ y ”¡Justica!“, las mujeres comenzaron a manifestarse en punto de las 11 de la mañana sobre la Glorieta de las Mujeres que Luchan, ubicada en Paseo de la Reforma, para exigir que el político sea investigado con perspectiva de género y que se garantice la justicia en el caso.

Cabe recordar que Blanco fue señalado por si media hermana, Nidia Fabiola Blanco, de haber intentado abusar sexualmente de ella, por lo que la Fiscalía del estado solicitó poder juzgarlo por dicho crimen, pero al ser un legislador federal, cuenta con la protección del fuero, que es una inmunidad jurídica que impide que se le pueda procesar como a cualquier ciudadano.

Las inconformes dieron inicio a la “Marcha contra la Impunidad” rumbo a la esquina de Paseo de la Reforma y Bucareli. Esta protesta fue convocada a través de redes sociales luego de que con 291 votos, la mayoría procedentes de sus compañeros del partido al que pertenece, Morena, Blanco libró el proceso de desafuero en la Cámara de Diputados el pasado 25 de marzo.

Las mujeres quemaron el jersey que el también ex futbolista utilizó durante el mundial de Sudáfrica. Crédito: X/@sharonmercado57

La convocatoria tuvo una respuesta favorable por parte de personas y mujeres que no están de acuerdo con esta salvación que el ex gobernador tuvo en la cámara legislativa. Entre las personas que asistieron a esta movilización se encontraba la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, quien fue increpada por algunas manifestantes pues señalaron que este movimiento no era para “colgarse de él por intereses políticos”.

También estuvo presente la ex candidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, quien aseguró que “a la víctima la dejaron sola y debe saber que cuenta con nosotras y la vamos a respaldar”.

Durante la protesta, las féminas quemaron una playera verde con el nombre del ex deportista, quien portó el número 10 en su participación con la Selección Nacional durante el Mundial de Sudáfrica en 2010.

Hasta el momento, Blanco no ha emitido comentarios sobre esta convocatoria, y mientras esta movilización ocurría, fue captado en una función de la Ultimate Fighting Championship (UFC); Blanco disfrutó de la función en la Arena México en la zona VIP, la cual tiene un costo superior a los 12 mil pesos.