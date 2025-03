Agenda de conciertos alternativos para abril 2025 en la Ciudad de México

Kakkmaddafakka es una banda de indie rock noruega. (kmfband.com)

Para abril, la Ciudad de México continúa siendo el epicentro de la música alternativa, ofreciendo una agenda cargada de conciertos que abarcan una gran variedad de géneros, desde el rock independiente hasta el techno, pasando por el punk y la electrónica experimental. Así, los fanáticos podrán disfrutar de propuestas locales e internacionales en algunos de los recintos más emblemáticos de la ciudad enfocados en estos géneros, como el Foro Indie Rocks!, el Multiforo 246 y Gato Calavera.

Durante este mes, conciertos destacados como los de Prison Affair, Acid Moon y el tour de Ambkor se presentan en lugares populares, donde los asistentes podrán sumergirse en una experiencia sonora única. Recintos como Sala Sangriento, Bajo Circuito y Foro La Paz estarán albergando a artistas que van desde el indie y el rock alternativo hasta sonidos más experimentales, todos con precios accesibles para un público diverso.

Además, eventos como el Festival Floral 2025, la despedida del grupo Apolo y las presentaciones de bandas como Jaakko Eino Kalevi y Goose prometen ser citas imperdibles para los amantes de la música alternativa en la ciudad, por lo que este mes de abril será perfecto para disfrutar de eventos sin igual y momentos inolvidables.

Conciertos de abril 2025

Yves es un artista emergente en la escena musical que ha logrado llamar la atención por su estilo único y su capacidad para fusionar géneros. (kpoptouring)

Martes 1

Kakkmaddafakka se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, los días 1, 2 y 3 de abril de 2025. La entrada será a las 19:00 hrs. Actualmente, solo hay boletos disponibles para el balcón central y el balcón lateral, con un costo de $980 pesos y $890 pesos, respectivamente.

Yves Apple Cinnamon Crunch Tour se presentará en el Foro Puebla 186, ubicado en Puebla 186, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, el martes 1 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. Los boletos Premium tienen un costo de $2,050 pesos, mientras que los boletos generales cuestan $1,650 pesos.

Miércoles 2

REC Música se presenta a las 19:00 hrs. en La Piedad Live Music, ubicada en Insurgentes Sur 585, Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México. La entrada es libre.

Jueves 3

The BuzzLovers presentará en tributo The Nirvana Experience en el Salón La Maraka, ubicado en C. Mitla 410, Narvarte Poniente, Benito Juárez, 03020 Ciudad de México, el jueves 3 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos varía entre $400 y $800 pesos.

Ese mismo día, 2 Minutos, Los Putos y Prisioneros Verdes estarán en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Ciudad de México, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos es de $500 pesos.

Oblivion se presentará a las 21:00 hrs., en Antonio Dovali Jaime 95, Santa Fe, Zedec Santa Fe, Ciudad de México, Cuajimalpa de Morelos. El costo de los boletos es de $300.

Viernes 4

Cassia se presentará el viernes 4 de abril de 2025, a las 18:00 hrs., en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Col. Roma Norte, 06700, Ciudad de México.

Facu Tobogán se presentará en Rebel Rebel, ubicado en Oxford 11, Col. Juárez, Ciudad de México, a las 19:00 hrs. El costo de la preventa es de $200 pesos (entrada general).

Por su parte, Canek se presentará en Bajo Circuito, ubicado en Bajo Puente de Cto. Interior S/N, Colonia Condesa, 06140 Ciudad de México, a las 20:00 hrs. Los boletos disponibles tienen un costo de $350 pesos.

Steve Joliffe Project en concierto se presentará a las 20:00 hrs., en el Teatro Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles, ubicado en Allende 35, Col. del Carmen, Coyoacán, Ciudad de México. El costo de los boletos varía entre $800 y $1,250 pesos.

Ska & Reggae por los peludos se presentará en el Multiforo 246, ubicado en Calle Querétaro #246, Colonia Roma Norte, Ciudad de México, el viernes 4 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos es de $100 pesos.

Little Swine se presentará en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Alamos, Benito Juárez, Ciudad de México, ese mismo día a las 20:00 hrs. El costo de los boletos es de $50 pesos.

Torso Corso en concierto se presentará el viernes a las 20:00 hrs., en DADAX, ubicado en Cuauhtémoc #39, Col. La Romita, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700, Ciudad de México. El costo de los boletos es de $200 pesos.

Sábado 5

Rock N Rave se presentará en RNR Location, ubicado en Av. Insurgentes Sur 620, Col. del Valle Nte., Ciudad de México, Benito Juárez, a las 16:00 hrs. El costo de los boletos es de $250 pesos.

Yugyeom Tour [Trusty] estará en el Foro Puebla 186, ubicado en Puebla 186, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, a las 18:00 hrs. Actualmente, solo quedan disponibles los boletos con un costo de $2,500 pesos.

Rammor se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, a las 19:00 hrs. Actualmente, solo quedan disponibles los boletos con un costo de $300 pesos.

Ceci Rivss estará en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Colonia Ánimos, Benito Juárez, Ciudad de México, a las 19:00 hrs. El costo de los boletos es de $150 pesos.

Fármacos se presentarán en el Multiforo 246, ubicado en C. Querétaro 246, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, a las 21:00 hrs. El costo de los boletos es de $350 pesos.

Ese mismo día, Revenge Metallica Experience se presentará en Skal Tezontle, ubicado en Canal de Tezontle 55, Central de Abasto de la Ciudad de México, Ciudad de México, Coyoacán, a las 22:00 hrs. El costo de los boletos es de $100 pesos.

Domingo 6

Levi Petite se presentará en San Mike Rooftop, ubicado en Circuito Interior 113, San Miguel Chapultepec, Ciudad de México, Cuauhtémoc, el domingo 6 de abril de 2025, a las 13:00 hrs. El costo de los boletos disponibles es de $120 pesos.

Martes 8

Camel Power Club estará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, el martes 8 de abril de 2025, a las 19:00 hrs.

Rastrillos se presentará como parte del evento Nunca... un paso atrás en el Foro La Paz, ubicado en Av. de la Paz 57, 1er piso San Ángel, Álvaro Obregón, C.P: 01000 Ciudad de México, a las 20:00 hrs.

Jueves 10

Six Sex se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, a las 19:00 hrs. El costo de los boletos es de $600 pesos.

Lucas Cassina estará en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Colonia Ánimos, Benito Juárez, Ciudad de México, el jueves 10 de abril de 2025, a las 19:00 hrs. El costo de los boletos es de $200 pesos.

Pacheco se presentará en Rebel Rebel, ubicado en Oxford 11, Col. Juárez, Ciudad de México, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos es de $250 pesos.

Carey y Liber Terán con Peak Level como invitados estarán en el Multiforo 246, ubicado en Calle Querétaro #246, Roma Norte, Ciudad de México, Cuauhtémoc, ese mismo día a las 20:00 hrs. El costo de los boletos es de $350 pesos.

Viernes 11

Mexican Nutty Stompers, para celebrar su 6to aniversario, se presentarán en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Colonia Ánimos, Benito Juárez, Ciudad de México, a las 17:00 hrs. El costo de los boletos es de $100 pesos.

Los Dynamite, The Shelter, Giorgio Siladi y Erin Memento estarán en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, el viernes 11 de abril de 2025, a las 18:00 hrs. El costo de los boletos es de $500 pesos.

Mexxas se presentará en Xolo Bar, ubicado en Monterrey 219, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, el viernes 11 de abril de 2025, a las 19:00 hrs. La entrada general tiene un costo de $150 pesos, y el boleto doble está disponible por $250 pesos.

Renzo Tipacti, con su Inevitable Tour 2025 estará en Maison Artemisia, ubicado en Tonalá 23, Roma Nte., Ciudad de México, Cuauhtémoc, el viernes 11 de abril de 2025, a las 19:55 hrs. El costo de los boletos es de $200 pesos.

El primer concierto de Zelmar en la Ciudad de México se llevará a cabo en el icónico Foro Shakespeare. (IG: @zelmarmusic)

El primer concierto en México de Zelmar se presentará en el Foro Shakespeare, ubicado en Zamora 7, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, Ciudad de México, el viernes 11 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos en preventa exclusiva 2x1 es de $150 pesos.

Juan Pablo Guerrero se presentará en Rebel Rebel, ubicado en Oxford 11, Col. Juárez, Ciudad de México, el viernes 11 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos es de $450 pesos.

Dani Ribba estará en Bajo Circuito, ubicado en Bajo Puente de Cto. Interior S/N, Colonia Condesa, Cuauhtémoc, 06140 Ciudad de México, el viernes 11 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos varía entre $500 y $1,300.

Parawana Son System se presentará el viernes 11 de abril de 2025, a las 21:00 hrs., en Pata Negra Centro Histórico, ubicado en Av. 5 de Mayo 49, C.P.: 06000, Centro Histórico, Ciudad de México. El costo de los boletos varía entre $200 y $250 pesos.

Rich y Antar estarán en el Foro La Paz, ubicado en Av. de la Paz 57, 1er piso San Ángel, Álvaro Obregón, C.P: 01000 CDMX, el viernes 11 de abril de 2025, a las 21:00 hrs. El costo de los boletos varía entre $350 y $750 pesos.

Alika Full Band y Bocafloja estarán en el Foro Hilvana, ubicado en Av. México Tenochtitlan 17, Col. Buenavista, Ciudad de México, Cuauhtémoc, el viernes 11 de abril de 2025, a las 21:00 hrs. El costo de los boletos es de $350 pesos.

Sábado 12

Tributos a Kiss y Rammstein se llevarán a cabo en el Teatro Morelos, IMSS, ubicado en Av. San Juan de Aragón no. 311, esq. Eduardo Molina, Ciudad de México, el sábado 12 de abril de 2025, a las 16:30 hrs. El costo de los boletos es de $300 pesos.

Pum!, Ruido Interno y Los Ostinato se presentarán en BLUM, ubicado en Conexión 222, Av. Insurgentes Sur 222, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, el sábado 12 de abril de 2025, a las 19:00 hrs. La entrada es gratuita.

Diego Isufrida se presentará en Rebel Rebel, ubicado en Oxford 11, Col. Juárez, Ciudad de México, el sábado 12 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos es de $200 pesos.

Rituel For Two, Dancing Strangers y Mekanik Fabrik estarán en Gato Calavera, ubicado en A. Xola 114, Colonia Ánimos, Ciudad de México, el sábado 12 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos es de $150 pesos.

María Jaubert, Daly, Fernando del Rosario y Franco y Lea se presentarán en el Multiforo 246, ubicado en C. Querétaro 246, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, el sábado 12 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos varía entre $150 y $250 pesos.

One or Eight estarán en el Foro Puebla 186, ubicado en Puebla 186, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, el sábado 12 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos es de $710 pesos.

Deep Silence en concierto se presentará en La Piedad Live Music, ubicado en Insurgentes Sur 585, Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, el sábado 12 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos es de $150 pesos.

Euphoria Night ft Cachirula estará en la Hacienda de Tlalpan, Ciudad de México, Coyoacán, el sábado 12 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos varía entre $200 y $250 pesos.

Miércoles 16

Prison Affair se presentará en Gato Calavera, ubicado en Xola 114, Álamos, Benito Juárez, 03400 Ciudad de México, el miércoles 16 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos es de $300 pesos.

Sábado 19

Mushroom Social Club estará en Distro Vinyl, ubicado en Frontera 96, Roma Norte, CDMX, el sábado 19 de abril de 2025, a las 06:00 hrs. Los boletos tienen un costo entre $70 y $100 pesos.

Por su parte, el Festival Floral 2025 se llevará a cabo en Sala Sangriento, ubicada en Primavera 106, Ciudad de México, Miguel Hidalgo, el sábado 19 de abril de 2025, a las 12:00 hrs. El costo de los boletos es de $250 pesos.

ACID MOON PRESENTA: ACTY, AXXIDENT & JARDÍN ETERNO, que se llevarpa a cabo en Rabioso, ubicado en Donceles #64, Centro Histórico, Ciudad de México, Cuauhtémoc, el sábado 19 de abril de 2025, a las 19:30 hrs. Los boletos tienen un costo de $100 pesos.

La Dark Technonight II se llevará a cabo en Pasagüero, ubicado en Calle de Motolinia 33, Centro Histórico de la CDMX, el sábado 19 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. Los boletos varían entre $200 y $300 pesos.

José y el Toro se presentará en el Foro La Paz, ubicado en Av. de la Paz 57, Piso 1, San Ángel, Álvaro Obregón, 01000 Ciudad de México, el sábado 19 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. Los boletos oscilan entre los $350 y $600 pesos.

MC Aese estará en Bajo Circuito, ubicado en Bajo Puente de Cto. Interior S/N, Colonia Condesa, 06140 Ciudad de México, el sábado 19 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos es de $500 pesos.

Miércoles 23

Jaakko Eino Kalevi se presentará en Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, el miércoles 23 de abril de 2025, a las 19:00 hrs. Los boletos varían entre $350 y $580 pesos.

Jueves 24

Dubioza Kolektiv estará en Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, el jueves 24 de abril de 2025, a las 19:00 hrs. El costo de los boletos es de $650 pesos.

Viernes 25

Real de Catorce en Trío se presentará en Los de Arriba, ubicado en Maricopa 10, piso 10, Ciudad de México, Benito Juárez, el viernes 25 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. El costo de los boletos es de $250 pesos.

Macha y el Bloque Depresivo estarán en Foro Hilvana, ubicado en Av. México Tenochtitlan 17, Col. Buenavista, Ciudad de México, Cuauhtémoc, desde el 25 de abril de 2025 a las 21:00 hrs. hasta el 27 de abril de 2025 a la 01:30 hrs. El costo de los boletos es de $500 pesos.

Sábado 26

Oktrad, Everlight, Nexus, Time’s Forgotten y Obesity se presentarán en Monster Prog Fest en HDX, ubicado en Av. Cuitláhuac 3368, Ciudad de México, Azcapotzalco, el sábado 26 de abril de 2025, a las 16:00 hrs. Los boletos tienen un costo de $200 pesos.

Chavxs Bnn, The Momels y EDLM presentan: Punks vs Emos 2 en Conexión 222, ubicado en Av. Insurgentes Sur 222, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, el sábado 26 de abril de 2025, a las 17:00 hrs. Los boletos varían entre $50 y $100 pesos.

Alba Reche ha llevado su música a escenarios internacionales, como el Foro Indie Rocks en CDMX, mostrando su creciente popularidad. (wikicommons)

Alba Reche se presentará en Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, el sábado 26 de abril de 2025, a las 18:00 hrs. El costo de los boletos es de $550 pesos.

Ambkor, Tour Rocketman Latam 2025, estará en el Auditorio BB, ubicado en Tlaxcala 160, Hipódromo, Cuauhtémoc, 06100 Ciudad de México, el sábado 26 de abril de 2025, a las 18:00 hrs. Los boletos cuestan $600 pesos.

Antonin Padilla se presentará en el Multiforo 246, ubicado en Calle Querétaro #246, Roma Norte, Ciudad de México, Cuauhtémoc, el sábado 26 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. Los boletos varían entre $300 y $600 pesos.

Apolo estará en Bajo Circuito, ubicado en Bajo Puente de Cto. Interior S/N, Colonia Condesa, 06140 Ciudad de México, el sábado 26 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. Los boletos oscilan entre $300 y $400 pesos.

Alternancia Rock se llevará a cabo en La Piedad Live Music, ubicado en Insurgentes Sur 585, Col. Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México, el sábado 26 de abril de 2025, a las 20:00 hrs. Los boletos tienen un costo de $100 y $120 pesos.

SSSinSync 1er Aniversario se llevará a cabo en Ubicación Secreta, ubicado en Ciudad de México, Cuauhtémoc, el sábado 26 de abril de 2025, a las 21:00 hrs. El costo de los boletos es de $150 pesos.

Domingo 27

GOOSE se presentará en el Foro Indie Rocks, ubicado en Zacatecas 39, Roma Nte., Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México, el domingo 27 de abril de 2025, a las 19:00 hrs. Los boletos tienen un costo de $450 pesos.