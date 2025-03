Feria Internacional del Taco 2025: te decimos dónde y cuándo

Programa Hoy No Circula Sabatino: 29 de marzo en la CDMX y Edomex Cuales son los vehículos que tienen restrucciones este sábado

¿Cuánto cuesta la carrera de director técnico en la escuela donde estudia Enrique Alfaro, ex gobernador de Jalisco? La academia es reconocida mundialmente por el Premio Rinus Michels en cinco ocasiones desde 2009, además de ser un referente en el desarrollo de talento con once ex jugadores en activo en el Mundial de Brasil 2014