Dueña del Rancho Izaguirre en Texas desmiente vínculos con el crimen organizado: “No tengo nada que ocultar”

La dueña de Izaguirre Ranch Texas rompe el silencio tras rumores que la vinculan al predio en Teuchitlán. (Izaguirre Ranch en Texas)

El Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, se ha convertido en el escenario de horro luego de que colectivos buscadores denunciaran que ese sitio era un centro de exterminio y adiestramiento de un grupo criminal de la región. La noticia, debido a las impactantes imágenes de los más de mil objetos hallados en el sitio y testimonios de presuntos exreclutas, comenzaron a llamar la atención de internautas, quienes comenzaron a investigar más sobre la propiedad.

En su búsqueda, encontraron que en Texas, Estados Unidos, había un sitio similar llamado Izaguirre Ranch, lo que llevó a especulaciones y señalamientos sobre el posible vínculo entre ambas propiedades. A medida que crecía la confusión, usuarios en línea comenzaron a relacionar a la dueña del rancho en Texas, Perla Villarreal, con los hechos ocurridos en Jalisco.

Las acusaciones se intensificaron hasta el punto de, según ella, afectar su vida personal y profesional. Ante esto, la ciudadana decidió dar una entrevista al canal de YouTube “Amanda Alaniz Investiga”, donde la empresaria negó tajantemente los señalamientos en su contra.

“Nada que ocultar”

Similitudes entre Izaguirre Ranch en Texas y Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. (Captura pantalla)

El caso tomó relevancia en redes sociales cuando usuarios de TikTok y otras plataformas descubrieron que existía un Rancho Izaguirre en Texas con un logo similar al de un rancho con el mismo nombre en Teuchitlán. “Desde hace más de una semana solo han estado atacando, insultando, afirmando todo lo peor, que si el narco, que si lavo dinero, que si tengo que ver con eso que pasó en México la semana pasada”, dijo Villarreal.

Perla Villarreal enfatizó que los logotipos de ambos ranchos no son iguales como se ha asegurado. “Dicen que el logo es el mismo, pero no es cierto. Son diferentes, cada rancho tiene su propia imagen y su propia identidad”, explicó. Para la empresaria, este tipo de aseveraciones solo alimentan la desinformación y las teorías infundadas sobre su supuesta relación con el caso de Jalisco.

La empresaria señaló que estas acusaciones han afectado su vida personal y familiar, e incluso le suspendieron su cuenta de TikTok donde solía compartir su vida cotidiana. “Mi rancho tengo dos años subiéndolo a TikTok porque estoy muy orgullosa de mis cosas, de nuestros logros que hemos logrado trabajando, que no son de dos o tres años, son de muchos años de trabajo”, expresó.

Villarreal destacó que las acusaciones han llegado a niveles absurdos, mencionando que incluso detalles insignificantes de su propiedad han sido utilizados en su contra. Explicó que algunos internautas han señalado el color negro de las mallas que rodean su rancho como una supuesta señal de que oculta algo. Sin embargo, aclaró que estas mallas tienen una función puramente práctica, ya que están diseñadas para bloquear la luz solar y reducir el consumo de energía.

Dueña de Izaguirre Ranch en Texas se deslinda de señalamientos en su contra. (Captura de pantalla)

Villarreal también abordó las especulaciones sobre su identidad y la titularidad del rancho. Explicó que su apellido de nacimiento es Villarreal, pero que, tras casarse, adoptó el apellido de su esposo, lo que explica el nombre de su propiedad: “Soy Perla Villarreal de nacimiento, pero estoy casada. No se necesita un genio para saber el por qué el rancho se llama Izaguirre”.

Villarreal también explicó el origen de sus bienes y cómo ha construido su patrimonio a lo largo de los años. Señaló que se dedica al sector de la construcción y bienes raíces, comprando propiedades para remodelarlas y posteriormente venderlas o rentarlas. Subrayó que su trabajo le ha permitido invertir en diferentes bienes y desestimó las críticas sobre sus posesiones personales, cuestionando por qué una persona de negocios no podría darse ciertos gustos, como RZRs o camionetas de lujo.

La teoría de la “hija perdida” de los dueños del rancho en Jalisco

Entre las teorías que han circulado en redes, una de las más llamativas es que Perla Villarreal sería la hija de los dueños originales del rancho en Jalisco, quienes según una investigación de EMEEQUIS habrían sido amenazados por el cártel para entregar su propiedad.

Villarreal negó rotundamente esa versión: “No soy nacida en Jalisco y no soy nacida aquí. Soy criada aquí desde los 7-8 años, pero no, no soy la hija de ningún criminal, no soy la hija de ninguno”.

La empresaria expresó su preocupación por la seguridad de su familia, señalando que, aunque ella se considera una persona fuerte y no se deja intimidar fácilmente, lo que realmente le inquieta es la seguridad de sus hijos. Además, señaló que la situación se ha vuelto aún más difícil debido al ambiente de racismo en la comunidad donde reside, la cual está conformada en su mayoría por ciudadanos estadounidenses: “Estamos en un lugar donde hay puro americano racista”, comentó.

Agentes del orden se encuentran en la entrada del Rancho Izaguirre, al que activistas han llamado un "campo de exterminio" dirigido por cárteles, durante una gira de prensa de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco, en Teuchitlán, Jalisco, México, el 20 de marzo de 2025. REUTERS/Ivan Arias IMÁGENES TPX DEL DÍA

Villarreal afirmó haber recibido mensajes de acoso, incluyendo amenazas veladas en su teléfono personal. “Antier alguien me mandó un mensaje a mi teléfono privado: ‘Los encontraron, han sido descubiertos’. Y yo mandé signos de pregunta y me contestan con lo del Rancho Izaguirre. A lo que yo contesto: ‘El de Texas, soy la dueña, ¿qué se te ofrece?’. Y me dijeron: ‘No, nomás te quería advertir que ya fuiste encontrada’”.

Pese a la presión, Villarreal asegura que no tiene nada que ocultar. “Bueno, hasta ahorita no ha venido a mi casa nadie del gobierno, nadie importante, más que personas curiosas que solo quieren chisme”, afirmó.

La empresaria también cuestionó la forma en que su propiedad ha sido expuesta en redes sociales, señalando que no considera justo que la hayan vinculado visualmente con los hechos ocurridos en México. Enfatizó que la difusión de imágenes y videos de su rancho, combinados con información sobre el caso en Jalisco, ha contribuido a la confusión y la desinformación, lo que ha generado ataques injustificados en su contra.

“Los invito a que trabajen, y que sí se puede. No es ilegal, no es de nada de las cosas horribles que están hablando. Es todo, es de trabajo de años, no de ahorita. No me voy a dejar, no tengo nada que ocultar, pero se están metiendo con una familia, están acusando, afirmando, están poniendo en peligro a mis hijos”, concluyó.