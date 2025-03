Yeah Yeah Yeahs en CDMX: este es el rango de precios para los íntimos conciertos de la banda indie rock

Yeah Yeah Yeahs celebra 25 años de trayectoria con conciertos íntimos en México (Foto: Especial)

La banda neoyorquina Yeah Yeah Yeahs, reconocida como una de las agrupaciones más influyentes del rock alternativo en las últimas dos décadas, ha anunciado una gira especial para conmemorar sus 25 años de carrera.

El Hidden in Pieces Tour incluirá presentaciones en teatros íntimos de América del Norte y el Reino Unido, y tendrá a México como el único país latinoamericano confirmado en su itinerario.

La agrupación liderada por Karen O, junto a Nick Zinner y Brian Chase, ofrecerá dos conciertos en la Ciudad de México, programados para los días 30 de junio y 1 de julio de 2025.

Ambos eventos se llevarán a cabo en el Teatro Metropólitan, un recinto emblemático ubicado en el centro de la capital mexicana.

La preventa de boletos comenzó este 20 de marzo a las 11:00 horas (hora local), mientras que la venta general estará disponible a partir del 21 de marzo a través de TicketMaster y en las taquillas del teatro.

Ciudad de México será la única parada en Latinoamérica del Hidden In Pieces Tour, con fechas en el Teatro Metropólitan (Ocesa)

Una experiencia musical reinventada

El Hidden in Pieces Tour no será una gira convencional. La banda ha decidido reinterpretar su catálogo musical, ofreciendo versiones inéditas de sus canciones más icónicas como Maps, Heads will roll, Pin y Zero.

Estas nuevas adaptaciones incluirán arreglos con cuerdas, piano y guitarras acústicas, lo que promete una experiencia única para los asistentes.

Además, el repertorio incluirá temas que rara vez han sido interpretados en vivo, junto con los éxitos más representativos de su carrera.

En palabras de la banda, esta gira busca profundizar en su trayectoria musical, explorando nuevas formas de conectar con su público.

“Nos sumergiremos profundamente en nuestro catálogo. Tocaremos canciones que rara vez (o nunca) se han interpretado, junto con todos los favoritos de siempre con nuevos arreglos”, señalaron en un comunicado.

Yeah Yeah Yeahs anuncia el Hidden In Pieces Tour para celebrar 25 años de trayectoria con un formato íntimo y renovado (Ocesa)

México, el único destino en Latinoamérica

La elección de México como el único país latinoamericano en la gira subraya la conexión especial que Yeah Yeah Yeahs ha mantenido con su base de fans en la región.

Aunque no se han anunciado más fechas en otros países de América Latina, los conciertos en el Teatro Metropólitan representan una oportunidad exclusiva para los seguidores de la banda en esta parte del mundo.

El recinto, conocido por su acústica y su atmósfera íntima, es un espacio ideal para el concepto de esta gira, que busca alejarse de los grandes estadios y festivales para ofrecer una experiencia más cercana y personal.

Esta decisión también responde al deseo de la banda de celebrar su aniversario en un formato que permita destacar los nuevos arreglos musicales y la reinterpretación de su obra.

La banda reinterpretará su catálogo con versiones exclusivas de sus temas clásicos y poco interpretados (Yeah Yeah Yeahs)

Costo de los boletos para ver a Yeah Yeah Yeahs en el Teatro Metropolitan de CDMX

Sección E: $951 pesos mexicanos (Balcón)

Sección D: $1,195 pesos mexicanos (Balcón)

Sección C: $1,439 pesos mexicanos (Balcón)

Sección BB: $1,805 pesos mexicanos (Preferente)

Sección B: $2,293 pesos mexicanos (Preferente)

Sección A: $2,659 pesos mexicanos (Preferente). Paquete de boleto + merch autografiada: $6,871

Cabe mencionar que los presentes costos son vigentes en la taquilla del Teatro Metropolitan, por lo cual en la plataforma TicketMaster se añaden los cargos por servicio correspondientes.