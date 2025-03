Arturo Elías Ayub responde si le gustaría entrar al mundo de la política y pone de ejemplo a Elon Musk: “Es un desastre”

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más exitosos de México. Foto: Cuartoscuro

Arturo Elías Ayub es uno de los empresarios más reconocidos y exitosos de México. El hombre de negocios, quien es autor del best seller El Negociador, y quien participó como jurado en el programa Shark Tank, es uno de los hombres más cercanos al ingeniero Carlos Slim Helú, la persona más rica de México y una de las más ricas del mundo.

Actualmente se desempeña como director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil, director general de la Fundación TELMEX Telcel, director de Uno TV y de Claro Sports.

Sin embargo, en una entrevista reciente con el conferencista e inversor Moris Dieck, a Elías Ayub se le preguntó si le gustaría incursionar en el mundo de la política, como se ha planteado a diversos empresarios.

Elías Ayub comienza su respuesta diciendo que él apostaba que el empresario estadounidense, Elon Musk, quien es considerado la persona más rica del mundo, no podría hacer todo lo que cree que va a poder hacer.

El empresario dijo que no estaba seguro de quere entrar a la política. Foto: Cuartoscuro

“Ahora con su nueva chamba en el gobierno gringo, porque a la hora que se encuentre con todas las paredes que va a tener que cruzar de burocracia, el cuate se va a volver loco, y yo soy un cuate que me gusta actuar y hacer las cosas y a ver, pum, hoy, y que salga, máximo, para mañana, y que resolvamos esto, y meterte al rollo de la burocracia y de pedir permiso para todo, y que si te lo aprobó el Congreso, y que si dijo Chuchita que mejor no, yo no sé si podría”, dijo Elías Ayub.

Expuso que no sabe si le gustaría entrar en el mundo de la política. “Te va a sonar muy trillado, me hace cosquillitas porque creo que a la mejor, a la mejor suena muy arrogante decirlo, pero creo que le haría un bien al país, yo creo que cualquiera que se lanza a eso, cree que le haría un bien al país, sino no se lanzaría, yo creo, espero, y yo creo lo mismo”.

Sin embargo, dijo que en lo personal, también creía que podía dar mucho desde la trinchera en la que se encuentra.

“Y otra vez, ya hasta flojera doy de lo repetitivo, pero para mí lo importante, lo más importante en mi vida es mi familia, y es muy difícil, a ver, si le entraría, le entraría a la grande, ¿No?, no sería diputado, y creo que es muy difícil atender las dos cosas bien".

Puso de ejemplo a Elon Musk. (Foto AP/Alex Brandon)

Pone como ejemplo a Elon Musk con su familia, pues dice que “es un desastre”. “Eso yo de ninguna manera lo sacrificaría en mi vida, de ninguna manera”, concluye.