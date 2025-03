El motivo por el que Poncho de Nigris se niega a pagarle fiesta de XV a su hija Ivanna

(ViX)

Las fiesta de XV años se han ido transformando a lo largo del tiempo, pero suelen ser un gran espectáculo cuando se trata de las cumpleañeras, incluso el presupuesto aumenta si sus familiares son famosos, pero todo parece indicar que Ivanna, la hija mayor de Poncho de Nigris, no podrá vivir esta tradición.

Aunque la menor desea tener un festejo, su padre le ha ofrecido otras alternativas como llevarla a Disneyland, darle dinero o comprarle cualquier otra cosa.

Si bien Poncho de Nigris calificó ese tipo de tradiciones como ridículas, mencionó que no quiere pagar por la fiesta de XV años de su hija Ivanna porque no desea juntar a su familia con la parentela materna de la adolescente.

El influencer considera que es un gasto innecesario Crédito: (Poncho de Nigris)

“No sé si esté mal. no quiero juntar a la mamá de Ivanna con la familia de más o con la abuela que está en la cárcel, espero que me entiendan”.

De igual forma, durante una transmisión en vivo junto a Wendy Guevara, el creador de contenido Poncho de Nigris mencionó que esta decisión no sólo aplica para su hija mayor, si no que Isabela, la niña que tuvo con Marcela Mistral, tampoco tendrá su protocolaria fiesta de XV años.

“Yo tengo fechas de trabajo y no tengo tiempo de organizarla, no es por el dinero, yo le dije a ella te doy dinero, te llevo a Disney todo pagado, pero a fuerzas quiere su fiesta, no es que no le quiera hacer los 15, la verdad es que sinceramente no quiero juntar las familias, eso es lo que no quiero y lo digo sinceramente, espero que me entiendan, a Ivanna le doy lo que quiera, no le voy a hacer quince años tampoco a Isabela”, mencionó.

Así fue como calificó la idea de que las cumpleañeras de 15 años se pongan un vestido para bailar el vals:

Ahora la menor cree que su padre no quiere invertir dinero en darle un festejo Créditos: (Instagram/ponchodenigris)

“Me parece muy ridícula esa tradición pendej... de vestir a la niña de 15 años y bailar el vals, dejen de romantizar el tema de que a hue...o 15 años, no le haré la fiesta, hágansela ustedes como los XV de Rubi”, dijo con cierta ironía.

El rechazo de estas opciones ha intensificado el conflicto entre padre e hija. Poncho afirmó que Ivanna cree que su negativa a realizar la fiesta se debe a que no quiere gastar dinero en ella, lo que ha generado malentendidos y tensiones en su relación.