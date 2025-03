Estudiante de FES Acatlán que fue atropellado se reporta en estado grave; comunidad pide justicia

Alumno atropellado en estacionamiento de Fes Acatlán (especial)

La Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán ha emitido un comunicado oficial respecto a los hechos ocurridos en sus instalaciones, en los que se vieron involucrados dos alumnos, donde uno termino atropellado y está en estado crítico.

En este sentido, la Facultad expresó su prioridad en la atención y recuperación del alumno afectado, quien actualmente se encuentra en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes y su salud es grave.

Por otro lado, el alumno que conducía el vehículo fue puesto a disposición de la Agencia del Ministerio Público de Naucalpan.

Además, las autoridades universitarias dijeron que entregaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) las evidencias en video del incidente con el fin de contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Autoridades señalan que uno de los alumnos quedó detenido por este hecho (especial)

Por igual, se informó que peritos de la Fiscalía llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el lugar del accidente del pasado 12 de marzo.

La Facultad reafirmó su compromiso con la colaboración en la investigación, proporcionando toda la información requerida por las autoridades.

En este contexto, también ha hecho un llamado a la comunidad universitaria y a la opinión pública en general para evitar la difusión de especulaciones que puedan entorpecer el proceso judicial y mediático. Es fundamental permitir que las instancias oficiales concluyan con las indagatorias de manera objetiva y conforme a derecho.

La FES Acatlán reiteró su compromiso con la protección de los derechos humanos de los involucrados y sus familias, enfatizando la importancia de la prudencia y el respeto en la comunicación de información relacionada con el caso.

Por su parte, el estudiante de Derecho de la FES Acatlán, Alejandro Humberto Bustos Rodríguez, se encuentra en estado de coma tras ser atropellado en el estacionamiento del campus.

Madre de alumno atropellado da su versión

La comunidad estudiantil de FES Acatlán pidió justicia para el alumno que fue atropellado (captura FB)

La madre de Alejandro compartió el siguiente mensaje en sus redes: “las autoridades están mintiendo al dar entrevistas y diciendo que mi hijo ha tenido mejoría, eso no es cierto!!! Y a mí ellos me pidieron no dar entrevistas a nadie. Y no lo hice porque yo tampoco sabía a ciencia cierta lo ocurrido, pero ya mis abogados están al tanto, y al ver lo que están diciendo no se vale.”

En estos momentos de incertidumbre y preocupación, la Facultad exhorta a la comunidad a mantener una postura de respeto y responsabilidad.

La cooperación con las autoridades permitirá esclarecer los hechos y garantizar que se tomen las medidas necesarias conforme a la ley. Se espera que, con el debido proceso, se brinde justicia y apoyo a quienes lo requieran en este lamentable suceso.